5 برنامه آموزشی و نمایشگاهی در منطقه آزاد ارس اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل نجف زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طبق برنامه ای که از سوی مرکز امور مناطق آزاد کشور برای توسعه و ارتقا سطح کیفی صنایع دستی در مناطق آزاد ارائه شده است طی سال جاری و نوروز سال 91 ، پنج برنامه آموزشی و نمایشگاهی برگزار می کنیم.

نجف زاده تصریح کرد: طبق این برنامه برای 200 نفر از علاقمندان به رشته های صنایع دستی در منطقه آزاد ارس دوره های آموزشی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه صنایع دستی نیازمند پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی است، اظهار داشت: جهت تکریم و ترغیب علاقمندان به صنایع دستی بازارچه ای اختصاصی برای این صنعت در این منطقه مرزی تعبیه می شود.

نجف زاده افزود: در راستای حمایت از فعالان این صنعت صندوق اعتباری ویژه بانوان هنرمند شهری و روستایی منطقه ایجاد می شود.

این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دستی حوزه کشورهایcis در جلفا خبر داد و گفت: این نمایشگاه در ایام نوروز سال 91 در جلفای منطقه آزاد ارس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه المان های شهری با محوریت صنایع دستی در محدوده این منطقه ایجاد می شود، تصریح کرد: از جمله صنایع دستی که در این منطقه تولید شده و ثبت جهانی یونسکو را به خود اختصاص داده "ورنی" است و المان های ایجاد شده با محوریت این صنعت که با ظرافت خاصی توسط هنرمندان این منطقه بافته می شود در مسیرهای مختلف محدوده منطقه آزاد ارس ساخته خواهد شد.

عادل نجف زاده با بیان اینکه صنایع دستی این منطقه به دو دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم می شود، تصریح کرد: قالی بافی، گلیم بافی، منبت کاری و حکاکی روی فلزشاخص ترین صنعت دستی شهری و روستایی و قالی و ورنی بافی نیز از شاخص ترین صنایع دستی عشایر منطقه است.