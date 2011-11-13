  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

با صرف 2 میلیارد ریال/

5 برنامه آموزشی و نمایشگاهی در منطقه آزاد ارس اجرا می شود

5 برنامه آموزشی و نمایشگاهی در منطقه آزاد ارس اجرا می شود

جلفا - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از اجرای پنج برنامه آموزشی و نمایشگاهی مختص صنایع دستی با صرف دو میلیارد ریال اعتبار طی سالجاری و ایام نوروز 91 در منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل نجف زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طبق برنامه ای که از سوی مرکز امور مناطق آزاد کشور برای توسعه و ارتقا سطح کیفی صنایع دستی در مناطق آزاد ارائه شده است طی سال جاری و نوروز سال 91 ، پنج برنامه آموزشی و نمایشگاهی برگزار می کنیم.

نجف زاده تصریح کرد: طبق این برنامه برای 200 نفر از علاقمندان به رشته های صنایع دستی در منطقه آزاد ارس  دوره های آموزشی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه صنایع دستی نیازمند پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی است، اظهار داشت: جهت تکریم و ترغیب علاقمندان به صنایع دستی بازارچه ای اختصاصی برای این صنعت در این منطقه مرزی تعبیه می شود.

نجف زاده افزود: در راستای حمایت از فعالان این صنعت صندوق اعتباری ویژه بانوان هنرمند شهری و روستایی منطقه ایجاد می شود.

این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دستی حوزه کشورهایcis  در جلفا خبر داد و گفت: این نمایشگاه در ایام نوروز سال 91 در جلفای منطقه آزاد ارس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه المان های شهری با محوریت صنایع دستی در محدوده این منطقه ایجاد می شود، تصریح کرد: از جمله صنایع دستی که در این منطقه تولید شده و ثبت جهانی یونسکو را به خود اختصاص داده "ورنی" است و المان های ایجاد شده با محوریت این صنعت که با ظرافت خاصی توسط هنرمندان این منطقه بافته می شود در مسیرهای مختلف محدوده منطقه آزاد ارس ساخته خواهد شد.

عادل نجف زاده با بیان اینکه صنایع دستی این منطقه به دو دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم می شود، تصریح کرد: قالی بافی، گلیم بافی، منبت کاری و حکاکی روی فلزشاخص ترین صنعت دستی شهری و روستایی و قالی و ورنی بافی نیز از شاخص ترین صنایع دستی عشایر منطقه است. 

کد مطلب 1459249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها