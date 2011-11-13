به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر یکشنبه در مراسم روز مازندران در حوزه هنری استان، افزود: باید برای حفظ جایگاه روز مازندران و میراثی که از گذشتگان برای ما باقی مانده، تمام تلاش خود را به کار بندیم.

وی افزود: مازندران با اهدا 10 هزار شهید، وجود مفاخر و مشاهیر مازندران هر لحظه حضور خود را نشان داده است.

ابراهیمی با اشاره به تأثیر چنین برنامه های فرهنگی و هنری افزود: برگزاری این ویژه برنامه ها در حفظ و اشاعه ارزشهای فرهنگ و هنر بومی استان بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی چالشهای پیش روی فرهنگ و هنر بومی مازندران را برشمرد و گفت: در استان متاسفانه دایرة المعارف مازندران، موزه تشیع، فرهنگسرای زبان مازندرانی، پردیس سینمایی وجود ندارد و این می تواند تهدیدی برای فرهنگ و هنر بومی است.

مراسم اجرای موسیقی های اصیل و بومی استان توسط استاد اسحاقی گرجی به اجرا در آمد.

ویژه برنامه بزرگداشت روز مازندران با اهدای لوح تقدیر و جوایز به هنرمندان پیشکسوت و برگزیدگان رشته های مختلف هنری، اجرای نمایش بومی ته وسه بمیرم به کار خود پایان داد.

