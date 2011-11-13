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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

سعیدی:

56هزار سالمند در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد

56هزار سالمند در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان بهزیستی چهار محال و بختیاری گفت: 56 هزار نفر سالمند در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

حسین سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه  یک هزار 720 سالمند در مراکز شبانه روزی در این استان هستند، اظهار داشت: تعداد مددجویان این استان 130 نفر و تعداد تیمهای سیار سالمندان این استان 395 نفر است.

وی با اشاره به اینکه تعداد مراکز خانه سالمندان در این استان 12 عدد است، عنوان کرد: پنج مرکز روزانه و هفت مرکز شبانه خانه سالمندان در این استان وجود دارد.

سعیدی اذعان داشت: نرخ سالمندی در این استان 6،6 درصد الی 9درصد است.

سرپرست سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری افزود: ثبت اطلاعات واحدهای ارائه خدمات بهزیستی از جمله کارهایی است که در این سازمان انجام می شود.

سعیدی با اشاره به اینکه در سطح استان 32 هزار مدد جو وجود دارد عنوان کرد: زنان بی سرپرست، زنان بد سرپرست و معلولان کل جامعه هدف این سازمان در این استان هستند.

وی ادامه داد: دو هزار و 492 نفر زن سرپرست خانوار در این استان است که جزو افراد مستمری بگیر این سازمان محسوب می شوند.

سعیدی اذعان داشت: 700 خانوار تحت حمایت این سازمان شغل ندارند.

کد مطلب 1459251

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