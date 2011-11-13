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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

فیروزی:

آموزش و پرورش در نهادینه سازی بهره وری پیشگام باشد

آموزش و پرورش در نهادینه سازی بهره وری پیشگام باشد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته بهره وری آموزش و پرورش گلستان گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد فرهنگی کشور نقش موثری در نهادینه سازی بهره وری در اشکال مختلف را به عهده دارد و باید پیشگام باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم فیروزی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برنامه هفته کیفیت و بهره وری افزود: این نهاد به عنوان قشر عظیمی در جامعه در استفاده از منابع پیشگام باشد.

مسئول کمیته بهره وری اظهار داشت: هفته بهره وری در آموزش و پرورش به صورت زنگ نمادین برگزار شد تا دانش آموزان و فرهنگیان با این موضوع مواجه و نقش خود را در این خصوص به نحو احسن انجام دهندو در مصرف و تولید بهره وری را مد نظر قرار دهند.
 
فیروزی گفت: موضوع بهره وری از مهمترین مسائل روز دنیاست  که با توجه به محدودیت منابع و امکانات جلوگیری از مصرف بی رویه ضروری است.

وی گفت: هفته بهره وری از 18 تا 24 آبان در وزارت آموزش و پرورش اعلام شد و کمیته بهره وری اداره کل آموزش و پرورش استان با توجه به اهمیت موضوع در آموزش و پرورش به صورت ابتکاری با مسئولان استانی زنگ بهره وری را در مدارس استان نواخت.
کد مطلب 1459252

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