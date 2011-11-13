به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام و بیداری اسلامی در منطقه گفت: این جریان در طول تاریخ بی سابقه بوده و نبوده که چنین حرکت مردمی با مایههای اسلامی و مذهبی بوجود بیاید و آن همه رنگ و بوی دینی داشته باشد.
وی افزود: هماکنون در جهت دهی حرکتها دو تفکر وجود دارد، یک تفکر این است که عدهای بدنبال مطالبات معیشتی هستند و بخاطر همین هم مردم به صحنه آمدند و دشمنان می خواهند این حرکت را به نفع خودشان تمام کنند و یک تفکر دیگر این است که حرکت اسلامی است و ما نباید بگذاریم که دشمنان این حرکت را مصادره کنند .
روحانی نژاد گفت: بزرگترین دلیل اسلامی بودن این حرکتها از نماز جمعه، مساجد و شعارهای لااله الاالله و الله اکبر شروع میشود و حتی زمانی که مورد تهدید و تهاجم قرار میگیرند با همین شعارها به پیش میروند و کشتههایشان را شهید مینامند. وقتی با آحاد مردم صحبت می کنند مردم میگویند ما دنبال حکومت اسلامی بر اساس قوانین اسلام هستیم.
معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به پیش رو داشتن ماههای محرم و صفر و اهمیت آن گفت: همانطور که میدانیم این روزها باعث همبستگی و اتحاد بیشتر مردم میشود لذا نباید دستگاههای دولتی متولی برگزاری مراسم عزاداری شوند و بایستی همانند سال گذشته که حرکت مردم بسیار قابل تقدیر و ستایش بود، امسال نیز عزاداریها مردمی برگزار شود.
روحانینژاد همچنین خطاب به رؤسای شورای هیئات مذهبی سراسر کشور گفت: برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی در مجالس عزاداری به مداحان توصیه کنید از موسیقی و لحنهای غربی استفاده نکنند، قمهزنی و استفاده از شمایل در هیئات ممنوع است زیرا حکم ولی فقیه است.
معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تاکید کرد: محور فعالیت هیئات مذهبی قرآن و نماز باشد و اگر هیئتی محوریت آن بر این اساس نباشد و به سراغ انحرافات عزاداری برود، به ناکجا آباد خواهد رسید.
در ادامه سومین نشست فصلی روسای شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور، گزارش عملکرد توسط اعضای هیئت رئیسه ارائه و برخی از پیشنهادات این شورا به منظور تصویب و اجرا بررسی شد.
همچنین اعضا ضمن پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه قبل به چگونگی ایجاد هماهنگی و توجیه مداحان کشور در آستانه ماه محرم، بررسی عملکرد و گزارش فعالیت کانون مداحان کشور و پیشنهادات ارائه شده از سوی نمایندگان کانون مداحان استانها پرداختند.
نظر شما