دو هزار فعال فرهنگی مساجد کشور بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل دبیرخانه کانون مساجد قزوین اظهارداشت: مهمترین دغدغه کتابداران مساجد کشور، عدم پوشش بیمه ای است که این مشکل با همکاری و مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برطرف شده است.

وی افزود: امسال دو هزار نفر از فعالان کانون های فرهنگی مساجد کشور و مدیران کانون و کتابداران مساجد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه اظهارداشت: امسال این طرح برای اولین بار در کشور اجرا می شود و با این اقدام، گام مهمی در رفع یکی از مشکلات جدی فعالان فرهنگی مساجد برداشته خواهد شد.

22 میلیارد تومان اعتبار کانونهای مساجد

طاهریان با اشاره به اعتبارات کانونهای مساجد کشور بیان کرد: در سال گذشته میزان اعتبار کانونها 15 میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به 22 میلیارد تومان افزایش یافته است که در اجرای برنامه ها نقش موثری خواهد داشت.

توزیع چهار میلیارد تومان کتاب در مساجد

این مسئول از توزیع کتاب در مساجد کشور هم خبرداد و اظهارداشت: با حمایت و مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال چهار میلیارد تومان کتاب خریداری شده که بین مساجد کشور توزیع خواهد شد.

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین گفت: در حال حاضر 13 هزار کانون در مساجد کشور فعال است که 18 درصد مساجد را شامل می شود و تا پایان برنامه پنجم توسعه با فعال شدن کانون در 25 درصد مساجد کشور تعداد کانون های فعال به 20 هزار مورد افزایش خواهد یافت.

70 کانون تخصصی مجوز می گیرند

طاهریان یادآورشد: در حال حاضر 530 کانون تخصصی در مساجد کشور راه اندازی شده که در رشته های فرهنگی و هنری از جمله هنرهای تجسمی، نمایش، آموزش، پژوهش، سرود و آهنگ های انقلابی، قرآن، نماز، مهدویت، عترت و کتابخانه فعالیت می کنند و امسال نیز با صدور مجوز برای 70 کانون تخصصی دیگر تعداد این مراکز تخصصی به

600 مورد خواهد رسید.

وی گفت: 40 درصد کانون های فرهنگی مساجد در روستاهای کشور و 60 درصد در شهرها فعال شده اند که در سال جاری راه اندازی کانون های عشایری و توسعه کانون های روستایی در اولویت قرار خواهد گرفت.

