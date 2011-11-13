واحد سنجش تراکم استخوان بیمارستان شهید محمدی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور احمدزاده بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز بیان داشت: این واحد که طرف قرارداد تمام بیمه های درمانی است، در دو شیفت صبح و عصر آماده خدمت رسانی به بیماران خواهد بود.

احمدزاده افزود: دستگاه انتخاب شده به این منظور از نوع پیشرفته بوده که امکان سنجش تراکم استخوان سه ناحیه کمر، لگن و مچ دست را خواهد داشت.

وی از مزیتهای این دستگاه نسبت به سایر دستگاههای موجود در استان به امکان بررسی تراکم استخوان برای افراد زیر 20 سال با منحنی خاص تایید شده سازمان جهانی بهداشت و همچنین امکان سنجش تراکم استخوان در بیماران ارتوپدی که دارای پروتز در استخوان اندامها هستند و نیز سرعت بالای اسکن در کمتر از 20 ثانیه اشاره کرد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی نیز در این خصوص گفت: راه اندازی این واحد با توجه به نیازسنجی صورت گرفته به تصویب رسید و با همکاری موسسه تامین درمان بسیجیان راه اندازی شد.

حسین منتظر قائم افزود: امروزه به دلایل مختلفی همچون زندگی های ماشینی، کم تحرکی و نوع رژیم غذایی، میزان پوکی استخوان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: پوکی استخوان اغلب تا زمان شکستکی استخوانی، علامتی ندارد و ستون فقرات، استخوان ران، لگن، مچ دست و انتهای ساعد به ترتیب شایع ترین محلهایی هستند که در اثر پوکی استخوان دچار شکستگی می شود.

منتظر قائم اظهارداشت: بسیاری از شکستگیهای ستون فقرات، تنها با درد شدید پشت همراه است و علامت دیگری ندارد و انحراف ستون مهره ها در اثر جوش خوردن خود به خودی آنها، می تواند از علایم این بیماری باشد.

وی عنوان کرد: پوکی استخوان به راحتی قابل تشخیص و درمان است و با اندازه گیری تراکم استخوان و بدون درد انجام می شود.

منتظر قائم اظهار امیدواری کرد که با تشخیص و درمان به موقع بیماریها، کیفیت زندگی افراد بالاتر رود.