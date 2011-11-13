291 مورد طلاق در چهارمحال و بختیاری رخ داده است

محمد غزالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار طلاق را در کل کشور دارند.

وی تصریح کرد: استانهای ایلام با 183 مورد، چهار محال و بختیاری با 291 مورد و سمنان با 373 مورد به ترتیب رتبه اول تا سوم در کل کشور پائین ترین آمار طلاق در کل کشور بوده است.

مدیر کل ثبت و احوال چهار محال و بختیاری افزود: طلاق در بین کسانی شایع تر است که از گروه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پائین تری هستند و همچنین مشکلات روانشناختی دارند.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد عامل اصلی طلاق در این استان است، عنوان کرد: یکی از عوامل جدایی زوجین اعتیاد است که باعث جدایی کانونهای خانواده می شود.

