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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

غزالی در گفتگو با مهر:

291 مورد طلاق در چهارمحال و بختیاری رخ داده است

291 مورد طلاق در چهارمحال و بختیاری رخ داده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت و احوال چهار محال و بختیاری گفت: 291 مورد طلاق در استان طی سال جاری رخ داده است.

محمد غزالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار طلاق را در کل کشور دارند.

وی تصریح کرد: استانهای ایلام با 183 مورد، چهار محال و بختیاری با 291 مورد و سمنان با 373 مورد به ترتیب  رتبه اول تا سوم در کل کشور پائین ترین آمار طلاق در کل کشور بوده است.

مدیر کل ثبت و احوال چهار محال و بختیاری افزود: طلاق در بین کسانی شایع تر است که از گروه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پائین تری هستند و همچنین مشکلات روانشناختی دارند.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد عامل اصلی طلاق در این استان است، عنوان کرد: یکی از عوامل جدایی زوجین اعتیاد است که باعث جدایی کانونهای خانواده می شود.
 

کد مطلب 1459259

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