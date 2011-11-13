به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه "میل آن ساندی"، مسئولان این باشگاه آمریکایی قصد دارند لمپارد را به عنوان جانشین دیوید بکهام که بزودی قراردادش با این تیم به اتمام می رسد، جذب کنند.

با توجه به اینکه گفته می شود لمپارد رابطه چندان خوبی با "آندره ویلاس بواس"، سرمربی پرتغالی چلسی ندارد، این انتقال چندان هم بعید به نظر نمی رسد. لمپارد اخیرا مذاکره برای تمدید قراردادش با آبی‌های لندنی را رد کرده است.

مسئولان باشگاه لس آنجلس گالکسی به دنبال فردی هستند که توانایی‌ها و قابلیت‌هایی مشابه بکهام داشته باشد و بهترین گزینه برای آنها لمپارد است. دیدار هفته آینده لس آنجلس گالکسی مقابل "دینامو هوستون" در فینال MLS احتمالا آخرین بازی بکهام با پیراهن این تیم خواهد بود.