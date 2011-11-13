وحدت عامل حضور نمایندگان کارآمد در مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خانواده شهدا و مسئولان دستگاههای اجرایی استان مرکزی افزود: مجلس شورای اسلامی از جایگاه ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و باید با توجه به این جایگاه مهم و اساسی ضمن ایجاد بسترهای لازم برای حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی موجبات انتخاباتی آگاهانه را در کشور فراهم کرد.

وی ادامه داد: باید با حفظ وحدت تلاش کنیم بهترین ها به مجلس شورای اسلامی راه یابند تا در خدمت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: باید مراقب بود تا بروز تفرقه موجب آن نشود گروه ها و جریان های سیاسی که با افکار امام و رهبری سنخیتی ندارند اختیار مجلس را در دست بگیرند.