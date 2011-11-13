  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

حداد عادل:

وحدت عامل حضور نمایندگان کارآمد در مجلس است

وحدت عامل حضور نمایندگان کارآمد در مجلس است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وحدت و یکپارچگی ملت و مسئولان عامل حضور نمایندگان کارآمد در مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خانواده شهدا و مسئولان دستگاههای اجرایی استان مرکزی افزود: مجلس شورای اسلامی از جایگاه ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و باید با توجه به این جایگاه مهم و اساسی ضمن ایجاد بسترهای لازم برای حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی موجبات انتخاباتی آگاهانه را در کشور فراهم کرد.

وی ادامه داد: باید با حفظ وحدت تلاش کنیم بهترین ها به مجلس شورای اسلامی راه یابند تا در خدمت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: باید مراقب بود تا بروز تفرقه موجب آن نشود گروه ها و جریان های سیاسی که با افکار امام و رهبری سنخیتی ندارند اختیار مجلس را در دست بگیرند.

کد مطلب 1459262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها