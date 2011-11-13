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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

برگزاری کارگاه عکاسی "نگاه نو در هنر عکاسی" در تبریز

برگزاری کارگاه عکاسی "نگاه نو در هنر عکاسی" در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: کارگاه عکاسی "نگاه نو در هنر عکاسی" با حضور "محمود عبدالحسینی"‌ در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه که از پیش از ظهر امروز در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز آغاز شده بود، مباحثی پیرامون خلاقیت،‌ نوآوری و نگاه نو و همچنین  تکنیک تازه و ارائه‌ جدید در عکاسی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، کارگاه عکاسی یاد شده از سری برنامه های جنبی نخستین جشنواره منطقه ای فرهنگی هنری غدیر است و کارگاه دیگری نیز در همین راستا با موضوع "زیباشناسی تصویر " و با حضور "اسفندیار شهیدی" بیست و سوم آبام ماه برگزار می شود.

محمود عبدالحسینی متولد 1337 در تهران است و  از سال 59 بصورت حرفه ای کار مطبوعاتی را آغاز کرده است.

وی از سال 63 به عنوان دبیر سرویس عکاسی و خبرنگاری مجله پیام انقلاب فعالیت خود را ادامه داد. طی این سال ها با نشریات مختلف همکاری داشته و اکنون نیز به عکاسی، تحقیق و تدریس می پردازد.

وی همچنین عکاس برگزیده هشت سال دفاع مقدس، عضو داوران جشنواره بزرگ مهر، عضو داوران جشنواره شاهد (چندین دوره) و حضور در نمایشگاههای مختلف گروهی ، دو نمایشگاه انفرادی عکس و دیپلم و لوح های افتخار از چندین جشنواره بین المللی و ملی از جمله عناوینی است که تاکنون کسب کرده است.

وی کارشناس عکاسی از دانشکده هنر و معماری و فارغ‌التحصیل گرافیک مطبوعاتی است.

کد مطلب 1459263

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