تور صنعتی خبرنگاران در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک فعال صنعتی و مسئول توسعه خوشه صنعتی استان گلستان بعد از ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از شرت کیمیا رشد گفت: در خوشه های صنعنی رقابت و همکاری در کنار هم وجود دارند.

اردشیر حسامی گفت: برای اینکه واحدهای صنعتی کوچک در رقابت با واحدهای صنعتی بزرگ حفظ شوند از خوشه های صنعتی استفاده می شود.

وی ادامه داد: این واحدها می توانند از طریق همکاری با هم با واحدهای بزرگتر رقابت کنند و توانی بوجود می آورند که در تولید و صادرات عرض اندام می کنند.

وی با اشاره به اجرا شدن این پروژه در سال 86 گفت: در حال حاضر و با ایجاد خوشه صنعتی خوراک، مکمل ها و داروهای دام، طیور و آبزیان 70 درصد دان مرغ تولیدی در کارخانجات تولید می شود و 5 کارخانه جدید نیز در این مدت تاسیس شده و افزایش اشتغال نیز در این مسیر بوجود آمده است.

حسامی افزود: 95 درصد صنایع کشور جزو صنایع کوچک محسوب می شوند و در استان نیز جز پتروشیمی و کارخانه فولاد 100 درصد صنایع جزو صنایع کوچک هستند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر سالانه بین 18 تا 20 هزار تن دان مرغ به ترکمنستان صادر می شود.

در ادامه، رضا مبصری، عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا رشد گفت: این شرکت در سال 72 شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر جزو مهمترین برندهای مکمل های غذای دام و طیور کشور است.

وی ادامه داد:در سال 88 این شرکت به داروسازی تغییر یافت و در حال حاضر نیز شرکت های پرورش مرغ مادر،و کشتارگاه صنعتی مرغ را به خود اضافه کرده است.

مبصری افرود: مجموعه ظرفیتی که ایجاد شده است 3 میلیون قطعه مرغ گوشتی است که 1میلیون قطعه آن را خود شرکت و مابقی از طریق خوشه تامین می شود.

وی تصریح کرد: صنعت دام و طیور بعد از صنعت نفت دومین صنعت کشور است که 14 درصد ارزش تولیدات مشور که برابر با 2 برابر ارزش تولید گندم است طیور و 13 درصد را دام تشکیل می دهد.

وی در پایان گفت: ششمین کشور تولید کننده طیور در دنیا هستیم و مصرف طیور در کشور 2 برابر مصرف در کشور های در حال توسعه است.