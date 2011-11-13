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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

علی خالوندی:

بیان مسائل روز در جلسات گفتمان دینی یک نیاز ضروری است

بیان مسائل روز در جلسات گفتمان دینی یک نیاز ضروری است

اسلام آبادغرب - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی طرح گفتمان دینی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب گفت: در اجرای طرح گفتمان دینی جوان، بیان مسائل روز یک نیاز ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خالوندی گفت: ذهن خلاق جوانان، با وجود بمباران اطلاعاتی و ناتوی فرهنگی کشورهای غربی همواره با مسایل ابهام آمیز وتردیدهای فراوانی مواجه است.

دبیر اجرایی طرح گفتمان دینی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب تصریح کرد: به دلیل این دغدغه ها و سئوالات جوانان، اداره تبلیغات اسلامی بر مبنای رسالت تبلیغ دینی و اشاعه فرهنگ اسلامی درمیان جوانان، توجه شایانی به برگزاری طرح گفتمان دینی در این شهرستان کرده است.

خالوندی افزود: در فضای جامعه امروزی و در پی هجمه تبلیغاتی و فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به جوانان این مرز و بوم لزوم بهرمند ساختن بیش از پیش از فرهنگ غنی اسلامی و همچنین پاسخگویی به سوالات شرعی و دینی آنها، اداره تبلیغات اسلامی را به این فکر واداشت که این طرح را در گسترده مساجد، دانشگاها، مدارس و هیئت های مذهبی برگزار کند.

دبیراجرایی طرح گفتمان دینی تاکید کرد: جوانان با حضور درجلسات گفتمان دینی به طرح سوالات می پردازند و دغدغه های خود را در حضور دیگران بیان می‌کند و کارشناسان مذهبی زبده درون استانی و برون استانی نیز با حضور در این جلسات به سئوالات جوانان پاسخ می‌دهند.

خالوندی در پایان گفت: درشش ماهه نخست سالجاری، این اداره 6 مورد گفتمان دینی جوان همایشی و کارگاهی در موضوعات مختلف در دبیرستانها و مساجد مورد هدف برگزار کرده است و در مجموع 420 نفر از جوانان در این گفتمانها شرکت کرده اند و تلاش می شود این تعداد گفتمانها درنیمه دوم سالجاری افزایش یابد.

کد مطلب 1459265

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