به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی در مراسم جشن غدیر که با حضور کارکنان این سازمان برگزار شد گفت: پزشکی قانونی سازمانی نوپا با مشکلات فراوان است که با همت بلند کارکنان و تلاش شبانه روزی آنان با قدرت و قوت پیش می رود و هر سال پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف دارد.

وی با اشاره به پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان، پزشکان و متخصصان به عنوان مهمترین مشکل سازمان گفت: در یک سال گذشته برای ارتقای حقوق و دستمزد کارکنان تلاش های بسیاری صورت گرفت تا بتوانیم ظرف چند سال مشکلات موجود در این زمینه را رفع کنیم.



رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: با رایزنیهای صورت گرفته در سال جاری حقوق کارکنان سازمان افزایش یافت علاوه بر آن قانون فوق‌العاده خاصی نیز برای پزشکی قانونی در مجلس به تصویب رسید که به محض تامین اعتبار عملی می شود.



شجاعی گفت: از آنجا که منبع تامین اعتبار در قانون فوق‌العاده خاص کارکنان پزشکی قانونی درآمدهای سازمان تعیین شده در سال جاری امکان پرداختش فراهم نشد زیرا بر اساس قانون، بودجه امسال درآمد سازمان به بودجه عمومی دولت بازمی گردد.



وی با تاکید بر اینکه سازمان در پرداخت این فوق العاده خاص مشکل بودجه ندارد و مشکلش محدودیت های قانونی است افزود: پیگیریهای جدی در حال انجام است تا حتی الامکان در سال جاری از طرق دیگری و در حد مقدور فوق العاده خاص کارکنان را پرداخت کنیم اما در سال آینده ان شاءاله این امر از محل درآمدهای سازمان اجرایی می شود.



شجاعی با اشاره به مشکلات سازمان در بحث فضای فیزیکی تصریح کرد: مشکلات سازمان در این بخش با توجه به افزایش اعتبارات به سرعت در حال رفع است و طرح های عمرانی نیمه تمام نیز در حال اتمام است.



رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با پیگیری امور تخصصی و به کارگیری روشها و ابتکارات جدید ظرف چند سال آینده سازمان را به جایگاهی می رسانیم که در کشور سرآمد باشد و در بسیاری حوزه های تخصصی حرف اول را بزند.