ارتقای رتبه 3 دانشگاه‌ علوم پزشکی/ رتبه ایران در تولید داروهای بیولوژیک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در مراسم رونمایی از نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل این دانشگاه افزود: رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران از 767 به 686 رسیده، دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 1594 به 1497 و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1655 به 1639 ارتقا یافته است.

وی افزود: در سال 2005 فقط دو نشریه پژوهشی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در نمایه‌های بین‌المللی نمایش داده می‌شد اما اکنون این رقم به 108عدد رسیده است.

وزیر بهداشت با اشاره به ترسیم 7 هدف کلان برای وزارت بهداشت گفت: در این راستا 85 هدف راهبردی تعیین کردیم و 800 پروژه در آن دیده شده که باید در ستاد راهبردی وزارت بهداشت انجام شود. وزارت بهداشت تنها دستگاه کشور بوده که پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی عملیاتی خود را آغاز کرد.

دستجردی به فعالیت های آموزش و تحقیقات اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد قطب علمی به 30 قطب، افزایش تعداد دستیاران تخصصی از 1800 نفر به 2800 نفر، تشکیل شورای عالی پزشکی، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و سند آمایش سرزمینی از جمله این فعالیت هاست.

وی خاطرنشان کرد: ما بر اساس نقشه جامع علمی کشور باید 700 مرکز پژوهشی داشته و سالانه 850 دانش آموخته را با عنوان پژوهشگر جذب کرده و حداقل در علوم پزشکی 20 هزار مقاله تولید کنیم و فناوری های مورد نیاز کشور را در داخل تولید کنیم تا دانش ما دیگر تئوریک صرف نباشد بلکه در راستای پاسخگویی به نیازهای مردم باشد.

وزیر بهداشت به فعالیت های حوزه فناوری دارویی اشاره کرد و گفت: از 2 هزار و 767 فهرست رسمی مولکول دارویی در کشور، 4 هزار و 466 مورد آنها اقلام موجود در بازار است و در حال حاضر حدود 14 کارخانه داخلی داروهای بیولوژیک را تولید می‌کنند که 60 درصد مواد اولیه این داروها تولید داخلی است.

وی افزود: همچنین از 15 قلم واکسن و آنتی سرم، 12 قلم تولید داخل است که بر این اساس ما در منطقه رتبه پنجم و در دنیا رتبه دوازدهم تولید داروهای بیولوژیک را داریم و در فاز اول تأسیس پالایشگاه خون کشور قرار داریم.

دستجردی گفت: در تلاش هستیم در تولید IVG و فاکتور 8 به خودکفایی در مواد اولیه برسیم و در فاز دوم این فناوری را به داخل کشور منتقل کنیم تا در داروهای مشتق از خون و پلاسما خودکفا شویم. به هر حال یکی از افتخارات ما ورود به تولید داروهای فاکتور 7 و 8 با روش مونوکلونال آنتی‌بادی است.