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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

نماینده قلابی رئیس جمهور دستگیر شد

فرد 47 ساله ای که خود را نماینده ویژه نهاد ریاست جمهوری معرفی کرده بود و از ادارات شهرستان گچساران بازرسی می کرد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید قدرت الله بیعت اصل اظهار داشت: در پی اطلاع واصله مبنی بر اینکه شخصی با یک دستگاه خودروی کمری در سطح شهر گچساران و اداره جات خود را بعنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری قلمداد نموده و دارای اسناد و مدارک زیادی است، اقدام به جعل عنوان و غصب شغل کرده بود که دستگیر شد.

وی گفت : بلافاصله با کار اطلاعاتی فرد متهم "س.ن" در سطح شهر گچساران دستگیر و در بازرسی از خودرو و بازرسی بدنی از وی تعداد 20 جلد کارت جعلی و اصلی و مبلغ 45 هزار تومان اسکناس 10 هزار ریالی و یک تیغه سرنیزه و یک عدد افشانه فلفلی به همراه مجوز جعلی سلاح کمری ستاد فرماندهی کل قوا از وی کشف و ضبط  شد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: متهم به جرم خود و جعلی بودن کارت ها اعتراف و در این خصوص پرونده تشکیل و تحت رسیدگی است.
 

کد مطلب 1459269

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