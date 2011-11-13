به گزارش خبرنگارمهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: بیشترین مرگ متاثر از کِشنده ها (کامیون،‌ کامیونت، تریلی) نسبت به کل فوتیهای حوادث رانندگی در پنج سال اخیر مربوط به سال 1386 است که با عدد 4 هزار و 644 نفر 20 درصد کل فوتی ها را در بر می گیرد.

بر اساس این گزارش، پس از آن سال 1389 با 19.3 درصد، سال 1388 با 19.1 درصد، سال 1387 با 18.7 درصد و سال 1385 با 18.5 به ترتبیب بیشترین درصد کشته های متاثر از کشنده ها نسبت به کل کشته های حوادث رانندگی در همان سال را در بر می گیرند.



بر اساس آمار ها و اطلاعات موجود، رانندگان کامیونها بیشتر از آنکه در حوادث رانندگی کشته شوند، عامل مرگ دیگر افراد در اینگونه حوادث خواهند بود در حالی که راکبین موتورسیلکت‌ وضعیتی عکس دارند؛ یعنی بیشتر از آنکه عامل مرگ دیگر افراد باشند خود در حوادث رانندگی کشته می‌شوند.

از سویی از آنجا که ضربه به سر عاملی مهم در فوت ناشی از حوادث رانندگی محسوب می شود و بیشتر موتورسواران را تهدید می کند، استفاده از کلاه ایمنی می تواند به فوت شود.