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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

حجت الاسلام کماسی:

افول قدرت آمریکا روزبه روز آشکارتر می شود

افول قدرت آمریکا روزبه روز آشکارتر می شود

اسلا آبادغرب - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب گفت: افول قدرت آمریکا و استکبار جهانی در دنیا روز به روز آشکارتر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اوسط کماسی گفت: آمریکا فقط شرارت دارد نه قدرت که یکی از عوامل قدرت اقتصاد است و آمریکا فقط از اقتصاد دیگر کشورها تغذیه می‌کند و دیگر ابرقدرت اقتصادی نیست و الان کاملا مشخص شد که نودونه درصد درمقابل یک درصد قیام کرده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب تاکید کرد: همگان می دانند ظلم پایدار نیست و مملکت با ظلم باقی نمی ماند و این ظلم‌های آمریکا به کشورهای دیگر جهان، حمایت ازدیکتاتورها برای جنایت درکشورشان و حتی ظلم به خود مردم آمریکا باعث نابودی آمریکا خواهد شد.

کماسی تصریح کرد: تهدیدهای آمریکا علیه ایران و نقشه های شومش از سر ضعف و درماندگیش است.

وی در پایان گفت: مردم ایران با توکل به پروردگار و اطاعت از امام خامنه ای محکم و استوار ایستاده و مردم جهان شاهد اقتدار ایران اسلامی و اضمحلال آمریکا، انشاالله در آینده خواهند بود.
 

کد مطلب 1459279

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