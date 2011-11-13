افول قدرت آمریکا روزبه روز آشکارتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اوسط کماسی گفت: آمریکا فقط شرارت دارد نه قدرت که یکی از عوامل قدرت اقتصاد است و آمریکا فقط از اقتصاد دیگر کشورها تغذیه می‌کند و دیگر ابرقدرت اقتصادی نیست و الان کاملا مشخص شد که نودونه درصد درمقابل یک درصد قیام کرده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب تاکید کرد: همگان می دانند ظلم پایدار نیست و مملکت با ظلم باقی نمی ماند و این ظلم‌های آمریکا به کشورهای دیگر جهان، حمایت ازدیکتاتورها برای جنایت درکشورشان و حتی ظلم به خود مردم آمریکا باعث نابودی آمریکا خواهد شد.

کماسی تصریح کرد: تهدیدهای آمریکا علیه ایران و نقشه های شومش از سر ضعف و درماندگیش است.

وی در پایان گفت: مردم ایران با توکل به پروردگار و اطاعت از امام خامنه ای محکم و استوار ایستاده و مردم جهان شاهد اقتدار ایران اسلامی و اضمحلال آمریکا، انشاالله در آینده خواهند بود.

