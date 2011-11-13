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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات آموزش عالی راه‌اندازی شد

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات آموزش عالی راه‌اندازی شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم گفت: علاوه بر اداره کل امور حقوقی، در آینده نزدیک اداره کل تدوین و تنقیح قوانین در معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت علوم ایجاد می شود که در تهیه بخشنامه، قوانین و لوایح به سایر بخشهای وزارت علوم کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد ساداتی نژاد در نشست هم اندیشی مدیران دفاتر حقوقی دانشگاهها که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه قوانین منسجم و به روز شده آموزش عالی باید در اختیار مسئولین دانشگاهها قرار گیرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری مجموعه کاملی از قوانین و بخشنامه های موجود آموزش عالی را جمع آوری و به شکل مدون در اختیار دانشگاهها و مراکز تابعه وزارت علوم بگذاریم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به برنامه ریزی برای برنامه های آموزشی مدیران حقوقی دانشگاهها، گفت: با تقویت دانش، توان مسئولان و کارشناسان دفاتر حقوقی دانشگاهها جایگاه و منزلت این دفاتر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه مسئولین دانشگاهها می توانند از مدیران دفاتر حقوقی به عنوان مشاوران امین و توانمند خود در اداره دانشگاه استفاده کنند، افزود: بهره گیری از نظرات مدیران دفاتر حقوقی به نفع مجموعه آموزش عالی است و از برخی مشکلات احتمالی که بدلیل نا آگاهی یا غفلت از قوانین رخ می دهد جلوگیری خواهد کرد.

 
 

کد مطلب 1459280

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