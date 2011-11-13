به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد ساداتی نژاد در نشست هم اندیشی مدیران دفاتر حقوقی دانشگاهها که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه قوانین منسجم و به روز شده آموزش عالی باید در اختیار مسئولین دانشگاهها قرار گیرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری مجموعه کاملی از قوانین و بخشنامه های موجود آموزش عالی را جمع آوری و به شکل مدون در اختیار دانشگاهها و مراکز تابعه وزارت علوم بگذاریم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به برنامه ریزی برای برنامه های آموزشی مدیران حقوقی دانشگاهها، گفت: با تقویت دانش، توان مسئولان و کارشناسان دفاتر حقوقی دانشگاهها جایگاه و منزلت این دفاتر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه مسئولین دانشگاهها می توانند از مدیران دفاتر حقوقی به عنوان مشاوران امین و توانمند خود در اداره دانشگاه استفاده کنند، افزود: بهره گیری از نظرات مدیران دفاتر حقوقی به نفع مجموعه آموزش عالی است و از برخی مشکلات احتمالی که بدلیل نا آگاهی یا غفلت از قوانین رخ می دهد جلوگیری خواهد کرد.



