سالن اختصاصی برای بانوان در چهار محال و بختیاری وجود ندارد

فاطمه آقا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیئت ورزشی این استان بسیار خوب کار می کند، اظهار داشت: مقام انفرادی کسب شده در این استان در بخش بانوان 29 مورد بوده است.

وی تصریح کرد: هیئت ورزشی این استان با مشکل نیروی انسانی، بیمه نبودن مربیان ورزشی، محدود بودن بانوان این استان در حوزه ورزش، نبودن سالن اختصاصی برای بانوان و .... است.

رئیس هیئت ورزشی بانوان استان چهارمحال وبختیاری افزود: سالنهای ورزشی که در این استان است مشترک بین آقا و خانم است که 70 درصد متعلق به آقا و 30 درصد آن متعلق به خانمهاست.

وی عنوان کرد: هیچ سالن اختصاصی برای بانوان این استان خصوصا در روستاها وجود ندارد.