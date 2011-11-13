گروه پیشگامان در نمایشگاه کامیتکس یزد حضور می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مجتمع فنی گروه پیشگامان اظهار داشت: با توجه به بومی بودن این نمایشگاه و اهمیت گروه تعاونی پیشگامان بر توسعه صنعت فناوری اطلاعات در استان یزد این گروه تصمیم گرفته است در نمایشگاه کامیتکس یزد شرکت کند.

منصور ندافیون با تاکید بر اهمیت حضور شرکتهای بزرگ یزدی در این نمایشگاه افزود: بعد از وقفه طولانی، کامیتکس یزد از سال گذشته فعالیت خود را رونق داده است و امسال به عنوان دومین سال شروع دوباره این رویداد فناوری اطلاعاتی در استان لازم است سایر شرکت ها نیز توجه بیشتری به کامیتکس داشته باشند.

وی افزود: گروه پیشگامان در این نمایشگاه خدمات اینترنت پرسرعت خود را با تخفیف ویژه به خصوص در بخش فروش مودم های وایرلس به بازدیدکنندگان ارائه خواهد کرد.

ندافیون از فعالیت شش کانتر در غرفه گروه خبر داد و گفت: فروش و ارائه محصولات RFID ، گواهینامه های ISMS و ISO نیز در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی برگزاری کلاسهای آموزشی اینترنت پرسرعت، فروش ویژه اینترنت به مناسبت اعیاد قربان و غدیر در قالب طرح عید تا عید و ... را از برنامه های این گروه اعلام کرد.

نایب رئیس دوم نظام صنفی رایانه ای استان یزد از تمام علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه دعوت کرد و گفت: حضور پررنگ مردم موجب رونق صنعت فناوری اطلاعات در یزد خواهد شد.

هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد با عنوان کامیتکس هشتم از دوشنبه بیست و سوم تا بیست و هفتم آبانماه با حضور شرکت‌ها و فعالان فناوری اطلاعات در محل دائمی نمایشگاه‌های یزد (سالن شهید قندی) برپا خواهد شد.