کشف حقیقت مهمترین مولفه هنر دینی و اصیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رجبی " (دوانی)" در آیین اختتامیه نخستین جشنواره منطقه ای امام حسین (ع) در تبریز اظهار داشت: هنر بر عواطف و احساسات استوار است و براین اساس تاثیرگذاری و جذابیت آن بیشتر بوده و تبیین وقایع با ابزار هنر موجب ماندگاری آن می شود.

وی گفت: هنر دینی به معنای هنر کشف حقیقت بوده و یک اثر ارزشمند همانند تابلوی عصر عاشورای استاد فرشچیان می تواند تاثیری وسیع داشته باشد.

وی تاکید کرد: تبعیت از امامت و ولایت عامل هدایت و نجات در دنیا و آخرت بوده و بزرگترین عبادت و خدمت که رضای خدا را جلب می کند خدمت به ساحت مقدس ائمه معصومین (ع) در عرصه های مختلف است.

رجبی گفت: براین اساس هنری متعالی است که از زوایای مختلف به دین و ائمه (ع) می پردازد و نشر مکاتب اهل بیت با زبان هنر بسیار زیباست و از این حیث اهمیت بیشتری می یابد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه و شان ائمه اطهار(ع) و تبیین قیام عاشورا تاکید کرد: مداحان و مدیحه سرایان در خلق اثار خود از موسیقی غربی تقلید نکنند، چرا که با نوآوری و استفاده از موسیقی حلقی می توان بالاترین تاثیرات معنوی را در جامعه دینی ایجاد کرد.

در بخش پایانی این جشنواره از 72 هنرمند در رشته های مختلف و همچنین فیروز زیرک کار، سیدمسعود نقیب، داوود عزیزی، مقصود پوررادی، حسین حسنی افشرد، که از شعرای آیینی و مداحان پیشکسوت آذربایجان شرقی هستند، تجلیل شد.