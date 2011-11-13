به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین محمدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه و پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: غدیر یک مدل حکومتی است که زندگی جمعی را رنگ خدایی داده است.



وی با بیان اینکه اگر انسان قائل به زندگی جمعی است باید قانون پذیر باشد، بیان داشت: هرکس بر مبنا و عقیده ای حکومت تشکیل می دهد اما فرق حکومت اسلامی با دیگر حکومت ها در این است که قانونگذار و مجری قانون در اسلام فقط خداست و دست خاطی از تعیین تکلیف برای انسان ها کوتاه است.



این همه ظلم در جهان، ریشه در حکومت های بشرساخته دارد



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان قم با بیان اینکه خداوند اطاعت از رسول و اولی الامر را هم عرض اطاعت از خود می داند، اظهار داشت: آیا کسانی که با عقل ناقص بشری برای دین و دنیای مردم تعیین تکلیف می‌کنند، توانسته اند راه خوشبختی و رستگاری بشر را میسر کنند؟!



وی افزود: اگر این طور است پس چه بر سر مردم بیچاره لیبی، مصر، بحرین، عربستان و ... آمده است که این گونه به ستوه آمده و خواهان برکناری حکام بی خردشان هستند.



محمدی با اشاره به اینکه در کشورهای سرمایه داری یک درصد برای بقیه تعیین تکلیف می کنند، گفت: وضعیت کشورهای اروپایی و آمریکا را ببینید که چگونه مردم به تبعیض اعتراض می کنند و در مقابل یک درصد سوداگر و طاغی ایستاده‌اند.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان قم، با رد استدلال برخی از اهل سنت که تفسیر غلطی از آیه شریفه: " اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم..." دارند، گفت: اهل سنت با تفسیری کاملا ساختگی و اشتباه، 6 گروه زمامداران حکومتی، نمایندگان مردم، دانشمندان، خلفا، صحابه پیامبر(ص) وفرماندهان لشکری را معنی کلمه مبارکه " اولی الامر" می دانند، که این استدلال با امر خداوند درتضادی آشکار است.



اطاعت از اولی الامر همپای اطاعت از خداوند است



وی افزود: وقتی خداوند بدون هیچ قید و شرطی اطاعت از رسول واولی الامر را هم وزن و هم عرض اطاعت خود می داند، دیگر این 6 گروه که یقینا از خطا و گناه مبرا نیستند، چه جایگاهی می توانند داشته باشند؟!



محمدی اطاعت بی قید و شرط از چهارده معصوم را یک امر بدیهی و مهم الهی ارزیابی کرد و گفت: براساس روایات موثق رسیده از ائمه طاهرین برای اینکه طاغوت بر سرنوشت مسلمین مسلط نشود، باید در زمان غیبت از فقهای جامع الشرایط اطاعت کنیم.



فقهای زمان غیبت واجب الطاعه هستند



وی با بیان اینکه نباید انتظار صد در صدی از فقها داشت، گفت: ما نباید انتظاری که از معصومان داریم از فقها داشته باشیم و با کوچکتری خبط و خطای ناخواسته ای، آنها را طرد کنیم.



محمدی با تاکید بر اینکه براساس آیات و روایات باید یک مومن عادل با جامع صفات پسندیده برمردم حاکم باشد، بیان داشت: حالا اگر یک مومن با تمام صفات حسنه پیدا نکردیم، باید به مصلحت تن داده یک مومن را برسرنوشت مردم مسلط کنیم.



قیام حسین(ع) ضد طاغوت بود



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قم، با عنوان این مطلب که خداوند و ائمه اطهار(ع) به هیچ عنوان زیر بار طاغوت نرفته اند، ادامه داد: زمانی که امام حسین(ع) دید طاغوت بالای سرمردم است تقیه را صلاح ندید و تمام وجود مبارکش را برای مبارزه با طاغوت زمان هدیه کرد

