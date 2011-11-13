مازندران میزبان جشنواره فیلم 25 شد

مهدی عبوری در گفتتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره به مناسبت هفته بسیج برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این جشنواره به سه اثر برگزیده در رشته فیلم کوتاه و به یک فیلم نامه منتخب جوایز نفیس و ارزنده ای اهداء خواهد شد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صدا و سیمای مازندرن گفت: هنرمندان استان، فیلمها را در قالب دی وی دی و فیلم نامه ها را به صورت تایپ شده به دبیرخانه ارسال کنند.

وی تصریح کرد: دبیرخانه جشنواره در صداوسیمای مازندران دایر بوده و داوطلبان شرکت در جشنواره فیلمنامه و فیلم 25 می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2279860 تماس کسب کنند.

جشنواره فیلم نامه و فیلم 25 به همت پایگاه مقاومت بسیج صدا و سیمای مازندران و معاونت فرهنگی، اجتماعی سپاه کربلای استان مازندران در هفته بسیج برگزار خواهد شد.

