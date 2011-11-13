به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر خسروشاهی متخلص به "حزین" اظهار داشت: امام علی(ع) جوهر جان شیفتگان و جلوه گاه عدل و خرد است و وصف جمال دلارای آن امام همام و نشر و تبلیغ فرهنگ ناب علوی رسالت هنرمندان متعهد و ارزش مدار است.

وی بر لزوم شناخت تاریخ و مبانی و معتقدات و جایگاه عترت و معارف اسلامی توسط هنرمندان و شعرای آیینی تاکید کرد و گفت: هنرمندان در تبیین واقعه گرانسنگ غدیر و ولایت امیرمومنان علی(ع) باید تتبع و تحقیق نموده و آثاری ارزشمند و مانا بیافرینند.

خسروشاهی افزود: پیروان و دلدادگان راستین آن امام همام باید از منبع حکمت و دانایی امیرمومنان علی(ع) بهره گرفته و عزت و افتخار علوی را در آثار خود متجلی سازند.

وی ولایت را از مهمترین ارکان و شاخص های دین اسلام عنوان کرد و گفت: غدیر نقطه عطف تاریخ اسلام است و برای آن حضرت نیز مقامی والا و عظمتی وصف ناشدنی است و محبت و ولای او به همراه عمل به سیره متعالی حضرتش معیار تشخیص حق و باطل است.

خسروشاهی با اشاره به ابعاد شخصیت والا و فضائل امام علی(ع) تصریح کرد: باید با برگزاری جشنواره ها و آیین های مختلف فرهنگی و هنری، سیره امام علی(ع) بیش از پیش برای نسل جوان جامعه تبیین شود.

این شاعر پیشکسوت افزود: جاودانگی و زنده ماندن این فرهنگ متعالی در سایه برپایی آیین های تعظیم، تکریم، تبیین و ترویج فرهنگ علوی و همچنین انتقال محتوا و هدف غدیر و ابعاد تربیتی و اجتماعی آن به نسل های آتی است.

"حیدر خسروشاهی" متخلص به "حزین" متولد 1315 خسروشهر و از شعرای پیشکسوت آیینی آذربایجان شرقی است.

آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر بیست و پنجم آبان ماه جاری در تبریز برگزار شده و طی آن از چند تن از پیشکسوتان و هنرمندان فعال استان تجلیل خواهد شد.