امیرالمؤمنین الگوی همه مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" افزود: باید با الگوگیری از زندگی اجتماعی و اقتصادی حضرت علی(ع) وظایف خود را به درستی انجام داد.

وی در ادامه با اشاره به خطبه متقین امیر مؤمنان علی (ع) بیان داشت: خطبه متّقین که در آن بیش از یکصد از سوی امام علی (ع) برای اهل تقوی شمرده شده است به عنوان خطبه توسعه و پیشرفت از دیدگاه قرآن و اهل بیت (س) شهرت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: الگویی که امام علی (ع) برا یجامعه بشریت ترسیم کرده می کند در خطبه متّقین نهفته است.

آیت الله دری نجف آبادی یادآور شد: خطبه متّقین د رزمان ظهور حضرت مهدی(عج) و در دانشگاه انسانیت پیاده خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه علوی، دانشگاه اهل تقوی و ایمان است و دانشجویان آن با شب زنده داری و تأسی به آیات قرآن به خودسازی می پردازند.