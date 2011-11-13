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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

آیت الله دری نجف آبادی:

امیرالمؤمنین الگوی همه مسلمانان جهان است

امیرالمؤمنین الگوی همه مسلمانان جهان است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) الگوی همه مسلمانان جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در همایش "غدیر در سال جهاد اقتصادی" افزود: باید با الگوگیری از زندگی اجتماعی و اقتصادی حضرت علی(ع) وظایف خود را به درستی انجام داد.

وی در ادامه با اشاره به خطبه متقین امیر مؤمنان علی (ع) بیان داشت: خطبه متّقین که در آن بیش از یکصد از سوی امام علی (ع) برای اهل تقوی شمرده شده است به عنوان خطبه توسعه و پیشرفت از دیدگاه قرآن و اهل بیت (س) شهرت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: الگویی که امام علی (ع) برا یجامعه بشریت ترسیم کرده می کند در خطبه متّقین نهفته است.

آیت الله دری نجف آبادی یادآور شد: خطبه متّقین د رزمان ظهور حضرت مهدی(عج)  و در دانشگاه انسانیت پیاده خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه علوی، دانشگاه اهل تقوی و ایمان است و دانشجویان آن با شب زنده داری و تأسی به آیات قرآن به خودسازی می پردازند.

کد مطلب 1459290

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