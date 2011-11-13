نظام پارلمانی مخالف جمهوریت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نظام پارلمانی عده ای گرفتار افراط و تفریط شدند و برخی تصور کردند در دوره بعدی ریاست جمهوری نخواهیم داشت و برخی هم مطرح کردند که این ایده مغایر جمهوریت نظام است.
وی تصریح کرد: این گمانه زنیها مستند نیست و برخی دچار سوء برداشت و خلط مبحش شده بودند.
وی تاکید کرد: دفتر رهبری موضوع تغییر قانون اساسی را که در جلسه ای مطرح شده بود تکذیب کردند و با این موضوع مخالف هستند.
سقای بی ریا بیان داشت: جلسه مذکور برای تفسیر برخی بندهای قانون اساسی بوده که حاصل آن روشن تر شدن تفسیر قانون است و ربطی به تغییر قانون اساسی ندارد.
مشاور سابق رئیس جمهور در امور روحانیت اظهار داشت: آنچه بعدا از سوی دفتر رهبری در توضیح مطلب ایشان درباره نظام پارلمانی مطرح شد این بود که ایشان صرفا این موضوع را به عنوان مثال مطرح کرده و اینکه در نظام اسلامی بن بستی وجود ندارد و اگر مصلحت باشد می توان مدل را تغییر داد و این موضوع خدشه ای به اصل نظام وارد نمی کند.
سقای بی ریا ادامه داد: به نظر من طرح این موضوع آتهم در فضای انتخاباتی دارای برکاتی است که از جمله آن ایجاد نشاط علمی و از مصادیق کرسیهای آزاداندیشی است.
وی تاکید کرد: این بحث سالم سیاسی است که می تواند در کنار مباحث انتخاباتی مطرح شود و برخی انرژیها را معطوف به خود کند.
وی با بیان اینکه نظام پارلمانی هم نوعی مدل است تأکید کرد: برخی کشورها این مدل را دارند و اگر روزی مصلحت ایجاب کند ولی فقیه می تواند و در اختیارات اوست که آن را مطرح کند.
وی در عین حال تاکید کرد که برای داشتن نظام پارلمانی باید مجلس قوی و با کمترین اشکال داشته باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: برخلاف برداشت برخی که نظام پارلمانی را مخالف جمهوریت می دانند این نوع مدل مخالف جمهوریت نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نظام پارلمانی عده ای گرفتار افراط و تفریط شدند و برخی تصور کردند در دوره بعدی ریاست جمهوری نخواهیم داشت و برخی هم مطرح کردند که این ایده مغایر جمهوریت نظام است.
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