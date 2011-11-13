نظام پارلمانی مخالف جمهوریت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نظام پارلمانی عده ای گرفتار افراط و تفریط شدند و برخی تصور کردند در دوره بعدی ریاست جمهوری نخواهیم داشت و برخی هم مطرح کردند که این ایده مغایر جمهوریت نظام است.



وی تصریح کرد: این گمانه زنی‌ها مستند نیست و برخی دچار سوء برداشت و خلط مبحش شده بودند.



وی تاکید کرد: دفتر رهبری موضوع تغییر قانون اساسی را که در جلسه ای مطرح شده بود تکذیب کردند و با این موضوع مخالف هستند.



سقای بی ریا بیان داشت: جلسه مذکور برای تفسیر برخی بندهای قانون اساسی بوده که حاصل آن روشن تر شدن تفسیر قانون است و ربطی به تغییر قانون اساسی ندارد.



مشاور سابق رئیس جمهور در امور روحانیت اظهار داشت: آنچه بعدا از سوی دفتر رهبری در توضیح مطلب ایشان درباره نظام پارلمانی مطرح شد این بود که ایشان صرفا این موضوع را به عنوان مثال مطرح کرده و اینکه در نظام اسلامی بن بستی وجود ندارد و اگر مصلحت باشد می توان مدل را تغییر داد و این موضوع خدشه ای به اصل نظام وارد نمی کند.



سقای بی ریا ادامه داد: به نظر من طرح این موضوع آتهم در فضای انتخاباتی دارای برکاتی است که از جمله آن ایجاد نشاط علمی و از مصادیق کرسیهای آزاداندیشی است.



وی تاکید کرد: این بحث سالم سیاسی است که می تواند در کنار مباحث انتخاباتی مطرح شود و برخی انرژی‌ها را معطوف به خود کند.



وی با بیان اینکه نظام پارلمانی هم نوعی مدل است تأکید کرد: برخی کشورها این مدل را دارند و اگر روزی مصلحت ایجاب کند ولی فقیه می تواند و در اختیارات اوست که آن را مطرح کند.



وی در عین حال تاکید کرد که برای داشتن نظام پارلمانی باید مجلس قوی و با کمترین اشکال داشته باشیم.

