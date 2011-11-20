فوتبالیستهای زن بم بر بام فوتبال ایران/ زنان آبروی فوتبال کرمان را خریدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در استان کرمان اغلب توجهات و هزینه ها متوجه فوتبال مس در دو تیم لیگ برتری مس کرمان و مس سرچشمه در این مجموعه است تیم های فوتبال بانوان استان با همه بی توجهی ها در صدر لیگ بانوان کشور قرار دارند.

این درحالی است که تیمهای مس کرمان و مس سرچشمه که نماینده کرمان در لیگ برتر فوتبال مردان هستند هم اکنون و پس از خرج میلیاردها تومان بودجه در قعر جدول جا خوش کرده اند اما تیمهای شهرداری بم و فریکو به عنوان نماینده های بانوان در لیگ برتر در صدر جدول قرار گرفته اند اما تیم شهرداری بم از کمترین امکانات نیز بی بهره است.

نماینده های فوتبال مردان کرمان در لیگ برتر با صرف میلیاردها تومان اعتبار در قعر جدول قرار دارند اما نماینده بانوان در لیگ برتر با کمترین امکانات قهرمان نیم فصل لیگ برتر بانوان است

تیم فوتبال بانوان شهرداری بم که در صدر گروه خود در لیگ برتر بانوان کشور قراردارد یکی از تیم های ورزشی بانوان است که علیرغم افتخار آفرینی برای استان کرمان همچنان با علاقه ورزشکاران این تیم و دور از حمایت های مسئولین ورزش استان به کار خود ادامه می دهد.

مرضیه جعفری، مربی تیم شهرداری بم که در لیگ امسال تا اینجای کار قهرمان لیگ است با اشاره به اینکه باشگاه شهرداری بم بودجه خاصی برای هزینه در ورزش ندارد گفت: البته هزینه تمامی مسابقات تیم و همچنین قراردادهای اندک بازیکنان تیم را مسئولین شهر بم تقبل کرده اند.

البته باشگاه شهرداری بم نیز جز باشگاههای سابقه دار اما فاقد پشتوانه مالی است که با تکیه به نظرات مثبت فرماندار و دیگر مدیران شهر بم نسبت به حوزه ورزش به ویژه ورزش بانوان به کار خود ادامه می دهد.

استاندار قول همکاری داد اما اداره کل ورزش و جوانان حمایت نمی کند/ ورزش بانوان در انزوای اقتصادی

وی افزود: در دیداری که با استاندار داشتیم از وی درخواست حمایت از تیم را کردیم که ایشان نیز ضمن حمایت همه جانبه خود نامه ای به مدیر سازمان ورزش و جوانان استان نوشت و تاکید کرد که از تیم فوتبال حمایت شود ولی متاسفانه وی هیچ اقدام خاصی در حمایت از تیم انجام نداده است.

یکی از مشکلاتی که ورزش حرفه ای بانوان از آن رنج می برد نبود تبلیغات و استفاده مالی شرکت های اقتصادی است که باعث انزوای ورزش بانوان به وی‍ژه در سطح باشگاهی شده است.

البته با الگوی حجابی که چندی پیش برای ورزش بانوان کشور به ویژه زنان فوتبالیست مطرح شد، می شد این مشکل را نیز به گونه ای حل کرد اما متاسفانه این طرح پوشش الگویی با وجود اجرایی شدن تاثیر خاصی بر فوتبال زنان کشور نگذاشت و بانوان علاقمند به فوتبال در شرایطی منزوی به کار خود ادامه می دهند.

جدا از مسئله نبود تبلیغات و جاذبه عمومی ورزش بانوان در کشور، مسئله در حاشیه قرار گرفتن ورزش حرفه ای بانوان از جمله مسائلی است که همواره از سطح کلان تا خرد با آن مواجه بودیم.

قهرمان نیم فصل با اتوبوس سفر می کند/ 33 ساعت سفر برای برگزاری مسابقه

تیم فوتبال شهرداری بم تیم اول لیگ برتر بانوان کشور است یعنی تیم اول فوتبال زنان کشو ر،اما در شرایطی به کار خود ادامه می دهد که تمام بازیهای خارج از خانه خود را با اتوبوس و زمینی سفر می کند به گونه ای که برای بازی مقابل تیم گرگان تیم بم مجبور شد تمام بازیکنان خود را مدت 33ساعت در اتوبوس و از مسیر زمینی جابجا کند و این بر روند کار تیم و ریکاوری سریع بازیکنان تاثیر منفی می گذارد.

مربی تیم بم گفت: ریکاوری بازیکنان تیم شهرداری بعد از سفرهایی که با اتوبوس طی می شوند حداقل سه تا چهار روز طول می کشد که می تواند برای تیم در دیدارهای بعدی که فشرده برگزار می شوند، مشکل ساز شود.

مرضیه جعفری سرمربی فوتبال که با تیم خود موفق شده بین تمام تیم های ایران صدر جدول را از آن خود کند می گوید: تیم بم برای تمام بازیهایش از چمن مصنوعی استفاده می کند که در طولانی مدت می تواند برعضلات ورزشکار تاثیر نامطلوب بگذارد و باعث مصدومیت آنها شود این در حالی است که حتی فوتبال مردان نیز در سطح حرفه ای از چمن مصنوعی استفاده نمی کند.

پیروزیهای مقتدرانه زنان بمی همه را شگفت زده کرده است

تیم شهرداری بم با جسارتی که خاص فوتبال کویری کرمان است بازیهای خوبی از خود به نمایش گذاشته است و طرفداران خاص خود را دارد بردهای پی در پی این تیم فوتبال کرمان را دچار شادی کرده که بیشتر زنان کرمان را علاقمند به بازی یا تماشای مسابقات فوتبال بانوان کرده است.

مسئولان کرمان یک بار هم ما را تشویق نکرده اند

مرضیه جعفری می گوید: هیچ یک از مسئولین هیئت فوتبال برای تماشای بازیهای تیم صدر نشین بانوان نیامده اند درصورتی که با یک دیدار هرچند کوتاه می توانند تیم را با همه محدودیت هایش تشویق و به ادامه پیشرفت خود امیدوار کنند.

وی گفت: دیگر تیم کرمانی لیگ بانوان فریکو سیرجان است که موفق شده علی رغم سختی هایی که تیم های ورزشی در لیگ حرفه ای دارند رده دوم جدول فوتبال بانوان کشور را از آن خود کند.

تیم فریکوسیرجان با توجه به حمایتی که توسط بخش خصوصی می شود وضعیت بهتری نسبت به تیم شهرداری بم دارد اما با این حال مسائل تجهیزاتی این تیم و زمین چمن ناهمواری که بازیکنان این تیم در تمرینات و بازیها در اختیار دارند و عدم حمایت های معنوی توسط مسئولین مختلف باعث شده این تیم نیز در شرایطی کم وبیش تحمیلی به کار خود ادامه دهد.

مریم جهان نجاتی مربی تیم سیرجان نیز با مشکلات خاص خود به مربیگری تیم ادامه می دهد.

فریکو سیرجان رقیب اصلی شهرداری بم

وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تنها تیمی هستیم که توانستیم از تیم بم در خانه اش یک امتیاز بگیریم و امیدواریم در برگشت این تیم را شکست دهیم.

جهان نجاتی ادامه داد: تیم بم در تمام بازیها با اقتدار پیروز می شود و امتیاز گرفتن در مقابل این تیم بسیار مشکل است.

وی ادامه داد: تنها رقیب فریکو در لیگ برتر فوتبال بانوان تیم بم است.

دو تیم فوتبال بانوان کرمان در کنار انگیزه های فردی خود مربیان دلسوزی دارند و صرف نظر از بی توجهی ها قطب فوتبال کشور را به طرف کرمان متمایل کرده اند که جای بسی توجه از سوی مسئولین هیئت فوتبال را دارد.

تیم شهرداری بم با غلبه برتمامی حریفان خود با امتیاز19در صدر جدول لیگ بانوان به روزهای خوب فردا فکر می کند که بتواند با برتری نهایی خود یکه تازی در لیگ را در کارنامه فوتبال کرمان ثبت کند.