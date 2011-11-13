آرش جابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی اخیر تیم ماشین سازی در زمین تیم پاس همدان اظهار داشت: ما قبل از عزیمت به همدان، از مدیریت باشگاه تا بازیکنان تیم مصمم بودیم تا با کسب سه امتیاز از دیدار با پاس به تبریز بازگردیم که به لطف خدا توانستیم به این مهم دست یابیم.

وی افزود: پاس همدان تیم خوبی است که بیشتر بازیکنانش را لیگ برتری ها تشکیل می دهند اما رشادت و غیرت بازیکنان ماشین سازی در این دیدار ستودنی بود که توانستند حریف قدر خود را شکست دهند.

جابری با بیان اینکه شکست تیم مدعی پاس در همدان انگیزه و روحیه بازیکنان ماشین سازی برای موفقیت در دیدارهای بعدی را مضاعف کرد، تصریح کرد: تلاش همه ما ضمن اعتلای نام بزرگ و معتبر ماشین سازی، خشنود سازی دل هواداران این تیم قدیمی است که مدیریت باشگاه نیز در کنار حمایت از تیم، به این امر نیز توجه ویژه ای دارد.

وی یاد آور شد: پیروزی برابر پاس، دل همه هواداران ماشین سازی را شاد کرد و من از طرف همه بازیکنان و کادر فنی تیم، این برد شیرین را تقدیم روح پاک شهیدان، فوتبالدوستان تبریزی و همچنین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی می کنم که به واقع حمایت بسیار خوبی از تیم دارند.

سرپرست ماشین سازان، حفظ صدر جدول را هدف کادر فنی این تیم عنوان کرد و گفت: ما تلاش می کنیم که در این مقطع از فصل که چند تیم مدعی در بالای جدول با یکدیگر رقابت نزدیکی دارند، صدر جدول را برای خود نگه داریم و به نظرم هفته آینده ما می توانیم با پیروزی برابر تیم کاوه، به تنهایی در بالاترین خانه جدول بایستیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که فوتبالدوستان تبریزی و هواداران تیم ماشین سازی دبیری در بازیهای بعدی، این تیم را تنها نگذاشته و تا صعود به لیگ برتر به عنوان یار دوازدهم در کنار بازیکنان و مربیان قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور حضور داشته باشند.

گفتنی است، تیم ماشین سازی تبریز با هدایت رسول خطیبی در هفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور توانست تیم مدعی پاس همدان را به سرمربیگری فراز کمالوند شکست داده و همراه با تیم نیروی زمینی تهران صدرنشین جدول گروه "ب" این مسابقات لقب بگیرد.