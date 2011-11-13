به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم همایش استاندارد ملی و تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی که پیش از ظهرامروز برگزار شد عیسی فرهادی استاندار استان البرز ضمن تبریک عید غدیر خم اظهار داشت: محکم ترین سند در تاریخ اسلام غدیراست چرا که در این روز پیامبر ادامه خط مستقیم خود را برای همه جهانیان مشخص کرده است.

وی افزود: اکنون که در آستانه عید غدیر خم هستیم یادآورمی شوم صداقت یکی از رهنمود های اصلی پیامبر اکرم بوده و استاندارد یکی از مصادیق صداقت است.

فرهادی گفت: در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم تولید، مسئله ای به نام استاندارد زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد اما خوشبختانه در کشور ما استاندارد سازی عمر چند ساله پیدا کرده و همه باید سعی دررعایت استاندارد نه تنها در تولید وصنعت بلکه در همه زوایای زندگی داشته باشیم.

در این مراسم به خاطرتوجه و عنایت استاندار استان البرز به مقوله استاندارد از سوی ریاست سازمان استاندارد ملی ایران لوح تقدیر و تجلیل تقدیم ایشان شد.