به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام نجف نجفی‌روحانی به مناسبت عید غدیر گفت: این روز از ایام سرور آل محمد است، بنابراین شایسته است که به مناسبت این روز بزرگ، مجالس باشکوهی در شأن مقام امامت و ولایت امیرالمومنین علی (ع) در هتل‌های محل استقرار زائرین ایرانی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور در سرزمین وحی در این روز توفیق بسیار بزرگی است، بنابراین باید ضمن شاکر بودن خدا، این فرصت را مغتنم شمرد و در برگزاری مجالس جشن در شأن آن حضرت، مشارکت فعال داشت و از اموری که سبب وهن تشیع می‌شود و در شأن مکتب اهل بیت (ع) نیست، مانند دست زدن در مجالس و پخش شیرینی در مسجدالحرام و خیابان‌ها، رفتار و گفتاری موهن و تنش‌زا و تفرقه‌آمیز و دیگر اموری که زیبنده‌ی زائر خانه‌ خدا و پیرو اهل بیت (ع) نیست، خودداری کنید.



مسئول امور روحانیون بعثه‌ مقام معظم رهبری در مکه‌ مکرمه از روحانیون و مدیران کاروان‌ها درخواست کرد تا زائران را در برگزاری جشن با شکوه و بدون آسیب و با درنظر گرفتن همه‌ شرایط زمانی و مکانی تشویق و یاری کنند و بر ارتقاء سطح کیفی و معرفتی این مجالس اهتمام داشته باشند.



این عضو حوزه‌ معاونت فرهنگی بعثه‌ مقام معظم رهبری افزود: روزعید غدیر دارای فضایل بی‌شماری است و آداب و اعمال خاصی دارد که رعایت آن در زندگى انسان بسیار اثرگذار و سازنده است، از جمله‌ این امور، "عقد اخوت و برادری" است که در عرصه‌ اجتماعی و تربیتی نقش بسزایی دارد و شیوه‌ اجرایی آن در کتاب مفاتیح‌الجنان بیان شده است، همچنین دید و بازدید که مورد سفارش قرار گرفته است و پاداش زیادی هم دارد، از دیگر آداب این روز است. امام رضا (ع) نیز فرمودند: هر کس که در روز غدیر به دیدار مؤمنى برود، خداوند 70 نور در قبرش داخل کند و قبرش را بگستراند و هر روز 70 هزار فرشته به زیارت قبرش آید و به او مژده بهشت دهد.



نجفی‌روحانی به برخی دیگر از اعمال این روز اشاره کرد و ادامه داد: امام صادق (ع) فرمودند: روزه داشتن در روز عید غدیر، پاداشى معادل روزه گرفتن در همه‌ عمر را دارد و در روایت آمده است که روزه داشتن در روز عید غدیر خم، کفاره‌ گناه 60 سال است.



وی یادآور شد: لباس نو پوشیدن و استعمال بوی خوش از دیگر آداب روز غدیر است، امام رضا (ع) مى‏فرماید: هر کس براى روز غدیر زینت کند، خداوند هر خطاى کوچک و بزرگ او را مى‏آمرزد و فرشتگانى را به سوى او مى‏فرستد. آنان نیکى‏هاى او را مى‏نگارند و مراتبش را تا عید غدیر سال آینده بالا مى‏برند. اگر جان دهد، شهید مرده است و اگر زیست کند، خوشبخت زیسته است. امام صادق(ع) نیزمى‏فرماید: یکى از وظایف روز غدیر این است که مؤمن تمیزترین و بهترین جامه‏هاى خویش را بپوشد و در حدیث دیگر آمده است: مومن به اندازه‌ توان و دست باز بودنش بوى خوش استعمال کند.



مسئو‌ل امور روحانیون بعثه‌ مقام معظم رهبری در مکه‌ مکرمه در ادامه با بیان اینکه مساله‌ امامت و ولایت، جریان پویا و مستمر و نجات‌بخش بشریت است و امام دارای دو شاخصه‌ مهم، یکی علم الهی و بدون خطا و دیگر طهارت عالیه به نام عصمت است، گفت: عید غدیر بزرگترین عید و مبارک‌ترین روز برای بشریت و بهترین ایام برای تبریک گفتن است. امام رضا(ع) مى‌فرماید: روز عید غدیر خم روز تهنیت‏گویى است. بعضى از شما به بعض دیگر تهنیت بگویید و هرگاه مؤمنى با برادرش برخورد کرد، بگوید: ستایش مخصوص خداوندى است که ما را از پیوستگان به ولایت امیرالمؤمنین (ع) و ائمه‌ (ع) قرار داد.