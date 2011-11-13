740 کلاس درس در یزد به لب تاپ و برد هوشمند مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم رحیمی نژاد ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران دبیرستانهای ناحیه یک یزد از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای هوشمند سازی مدارس استان یزد خبر داد.

وی بیان داشت: در اجرای هوشمند سازی مدارس افزون بر 740 کلاس درس به یک دستگاه لب تاپ، دیتا پرژکتور و برد هوشمند مجهز می شوند.

رحیمی نژاد اعتبار اختصاص برای هوشمند سازی هر کلاس را 27 میلیون ریال اعلام و اظهار امیدواری کرد: کار هوشمندسازی 20 درصد از مدارس استان تا پایان سال تحصیلی جاری انجام شود.

بررسی و هم اندیشی در مورد مسائل آموزشی مدارس متوسطه، تشریح دستورالعمل دوره پیش دانشگاهی در زمینه تغییر نظام ترمی واحدی به سالی واحدی و نحوه برگزاری امتحانات و هوشمند سازی مدارس و پاسخگویی به سئوالات مدیران در زمینه های مختلف اداری و آموزشی از دیگر برنامه های این نشست بود.

در این جلسه معاون آموزش متوسطه اداره کل، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد و 56 نفر از مدیران دبیرستانهای آموزش و پرورش ناحیه یک یزد حضور داشتند.