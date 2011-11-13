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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

مرکز ارجاع معاینات دانش آموزی در مجتمع درمانی نادرکاظمی شیراز راه اندازی شد

مرکز ارجاع معاینات دانش آموزی در مجتمع درمانی نادرکاظمی شیراز راه اندازی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: به منظور پیشرفت کیفی و کمی معاینات غربالگری دانش آموزان، مرکز ارجاع دانش آموزی در مجتمع درمانی نادرکاظمی شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز افزود: با توجه به پراکندگی مراکز بهداشتی درمانی و تعدد مدارس تحت پوشش شهر شیراز، وجود مراکز ارجاع معاینات دانش آموزان در سطح شهر یک نیاز مبرم است.

حمیدرضا قاسم پور اظهار داشت: در این مرکز معاینه دانش آموزان و پیگیری دانش آموزان دارای اختلال توسط یک پزشک و دو نفر کارشناس بهداشتی به صورت فعال و با کیفیت انجام می پذیرد و دسترسی به ارجاعات تخصصی به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز بیان کرد: با راه اندازی مرکز ارجاع معاینات دانش آموزی امید داریم تا پایان سال تحصیلی 90-91 شاهد افزایش پوشش کمی و کیفی مراقبتها و پیگیری اختلالات دانش آموزان باشیم تا جامعه ای سالم را برای امیدان آینده رقم بزنیم. 

کد مطلب 1459303

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