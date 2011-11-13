تبیین نقش مهم زنبورعسل در کشاورزی نیازمند فرهنگسازی است

هرمز منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهمیت نقش زنبورعسل در فعالیتهای کشاورزی غیرقابل انکار است و باید دست اندرکاران ذیربط نیز به اهمیت این امر واقف باشند و به آن توجه کنند.

وی ادامه داد: در صورت تبیین نقش یادشده، کشاورزان نیز بیش از پیش به این امر واقف می شوند و در فعالیتهای خود به این امر توجه خواهند کرد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی بیان کرد: در چنین شرایطی، کشاورز به ضرورت استفاده از خدمات زنبورداران واقف می شود و برای استفاده از این خدمات استفاده خواهد کرد که این امر اهمیت فراوانی دارد.

منصوری عنوان کرد: لازم است اهمیت نقش زنبورداری در زمینه های مربوطه تبیین شود تا از این اهمیت غافل نشویم و در برنامه ها و فعالیتهای خود به این اهمیت توجه کنیم.

این مسئول افزود: موسسه تحقیقات علوم دامی، یکی از فعالیتهای خود را تحقیقات در زمینه زنبورعسل قرار داده و فعالیتهای پژوهشی در این زمینه دنبال می شود.

منصوری یادآور شد: این موسسه در این زمینه تا کنون تحقیقات فراوانی انجام داده و انجام تحقیقات دنبال می شود.

