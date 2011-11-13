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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

حاجی بابایی:

90 درصد دانش آموزان زیر پوشش طرح سباح قرار گرفتند

90 درصد دانش آموزان زیر پوشش طرح سباح قرار گرفتند

وزیر آموزش و پرورش گفت: سال گذشته بیش از 90 درصد دانش ‌آموزان پایه سوم دوره ابتدایی در طرح سباح (آموزش شنا) شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی امروز دوشنبه، در مراسم گشایش اولین دوره آموزش طناب‌زنی (طناورز) و دومین دوره طرح سباح که در سالن قهرمانی شنای مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، افزود: ورزش در آموزش و پرورش، ریشه و اساس ورزش همگانی و قهرمانی کشور است که با قدرت در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه شمار معلمان ورزش هم‌اکنون از 12 هزار نفر به 27 هزار نفر رسیده است، اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که این تعداد به 60 هزار نفر برسد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای نخستین بار در سال گذشته 20 هزار جلد کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی چاپ و توزیع شده است.

وی افزود: تعداد مدارس ورزش از 50 مدرسه به 600 مدرسه در سال جاری افزایش یافته و در 9 رشته ورزشی 25 هزار دانش‌آموز زیر پوشش قرار گرفتند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه ساخت یک هزار و 850 سالن ورزشی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: براساس مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت، 400 استخر شنا برای دانش‌آموزان ساخته خواهد شد که هم اینک ساخت 250 مورد آن آغاز شده است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در مسابقات 10 رشته ورزشی دانش‌آموزی که بین 11 کشور جهان برگزار شد، صاحب هشت رتبه برتر شد و امسال نیز برای اولین بار لیگ‌ دانش‌آموزی در دو رشته فوتسال و والیبال را برگزار می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال طرح طناورز برای دانش‌آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی با شرکت یک میلیون و 200 هزار دانش‌‌آموز اجرا می‌شود.

کد مطلب 1459306

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