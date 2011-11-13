90 درصد دانش آموزان زیر پوشش طرح سباح قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی امروز دوشنبه، در مراسم گشایش اولین دوره آموزش طناب‌زنی (طناورز) و دومین دوره طرح سباح که در سالن قهرمانی شنای مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، افزود: ورزش در آموزش و پرورش، ریشه و اساس ورزش همگانی و قهرمانی کشور است که با قدرت در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه شمار معلمان ورزش هم‌اکنون از 12 هزار نفر به 27 هزار نفر رسیده است، اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که این تعداد به 60 هزار نفر برسد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای نخستین بار در سال گذشته 20 هزار جلد کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی چاپ و توزیع شده است.

وی افزود: تعداد مدارس ورزش از 50 مدرسه به 600 مدرسه در سال جاری افزایش یافته و در 9 رشته ورزشی 25 هزار دانش‌آموز زیر پوشش قرار گرفتند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه ساخت یک هزار و 850 سالن ورزشی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: براساس مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت، 400 استخر شنا برای دانش‌آموزان ساخته خواهد شد که هم اینک ساخت 250 مورد آن آغاز شده است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در مسابقات 10 رشته ورزشی دانش‌آموزی که بین 11 کشور جهان برگزار شد، صاحب هشت رتبه برتر شد و امسال نیز برای اولین بار لیگ‌ دانش‌آموزی در دو رشته فوتسال و والیبال را برگزار می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال طرح طناورز برای دانش‌آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی با شرکت یک میلیون و 200 هزار دانش‌‌آموز اجرا می‌شود.