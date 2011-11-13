سارق مسلح فراری در کرمانشاه به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ کریم کشوری، در رابطه با دستگیری سارق مسلح فراری توسط پلیس استان، گفت: سرانجام پس از گذشت 7 ماه و با اقدامات و پیگیری های علمی پلیس آگاهی استان، متهمی که فروردین ماه سالجاری با استفاده از یک قبضه سلاح کلاشینکف اقدام به سرقت وجوه نقد صندوق رستورانی در حومه شهر کرمانشاه کرده بود دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: روز 27 فروردین ماه سال جاری با اعلام وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از رستورانی در حومه شهر کرمانشاه، بلافاصله ماموران پاسگاه "چالابه" این شهر بهمراه ماموران پلیس آگاهی به محل اعزام و در بررسی‌های خود دریافتند مردی جوان با استفاده از یک قبضه اسلحه کلاشینکف، مبلغ 12 میلیون ریال وجه نقد صندوق رستوران را بسرقت برده و پس از شلیک چند گلوله و زخمی کردن یکی از مهمانداران از محل متواری شده است.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه از شاهدان عینی و بازسازی صحنه جرم، پوکه گلوله های شلیک شده نیز جمع آوری و جهت انجام آزمایشات دقیق علمی به مرکز تخصصی پلیس آگاهی ناجا ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: ماموران پلیس آگاهی حین تحقیقات خود دریافتند، فردی بهمراه یک قبضه سلاح کلاشینکف، 5 تیغه خشاب و بیش از 110 عدد گلوله توسط ماموران یگان امداد کرمانشاه دستگیر شده است که با هماهنگی انجام شده متهم و اسلحه مکشوفه به آگاهی انتقال و پس از شلیک چند گلوله آزمایشی با اسلحه، پوکه های این سلاح نیز جهت بررسی‌های علمی به پلیس آگاهی ناجا ارسال شد.

سردار کشوری گفت: بررسیهای علمی بعمل آمده در آگاهی ناجا حاکی از آن بود، سلاح استفاده شده در جریان سرقت مسلحانه رستوران با اسلحه کشف شده اخیر مطابقت کامل داشته و در واقع اسلحه کشف شده از متهم، همان سلاحی است که در جریان سرقت مسلحانه مورد استفاده قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: متهم پس از مواجهه حضوری و شناسایی توسط شاهدان عینی حادثه سرقت مسلحانه، با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.