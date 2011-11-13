آغاز هفته کتاب در اراک/ 350 نمایشگاه کتاب در مدارس استان مرکزی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آمووزش و پرورش استان مرکزی در این مراسم که ظهر یکشنبه در مدرسه راهنمایی دخترانه نیایش اراک برگزار شد گفت: باید با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه سرانه مطالعه در بین دانش آموزان را افزایش داد.

سید محسن سجادی افزود: سرانه مطالعه غیر درسی دانش آموزان رقم قابل توجهی نیست و باید با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی نسبت به افزایش این سرانه اقدام کرد.

وی با بیان این که کتاب بهترین دوست کودکان و نوجوانان است ادامه داد: باید با فرهنگ سازی مناسب کودکان و نوجوانان را به سمت این دوست خوب و همیشگی سوق داد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: باید کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی با ارزش در سبد خانوارها قرار بگیرد تا بتوان شاهد ارتقا سرانه مطالعه در بین افراد جامعه بود.

مسئول نمایشگاه کتاب آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این مراسم از برپایی 300 نمایشگاه کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی در مدارس استان مرکزی خبر داد و گفت: بیش از 90 هزار جلد کتاب در این نمایشگاه ها در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.