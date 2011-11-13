دو باند مواد مخدر در لرستان منهدم شد/ کشف 95 کیلوگرم تریاک و حشیش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد و شناسایی فروشندگان مواد مخدر، ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد از فعالیت یک باند خرید و فروش مواد مخدر مطلع شدند که با انجام کارهای پلیسی و اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران پلیس مواد مخدر استان و شهرستان بروجرد طی یک عملیات مشترک با ایجاد تور ایست و بازرسی در جاده اراک - بروجرد و کنترل خودروهای ورودی خودروهای اسکورت و حامل مواد مخدر را شناسایی کردند که با اعلام اخطار توجهی به ایست ماموران نکردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی استان و شهرستان برای توقف خودروها مجبور به شلیک هشت گلوله هوایی شدند که خودرو اسکورت سمند شخصی به رانندگی "و- ب" متوقف شد ولی خودرو حامل مواد مخدر پژو نقره ای اقدام به فرار کرد که با تعقیب و گریز در نهایت با پنچر کردن چهار چرخ آن خودرو متوقف و در بازرسی از عقب خودرو پژو مقدار 59 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و متهم نیز دستگیر شد.

سردار علیزاده افزود: همچنین در عملیات دیگری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر اساس سرنخ هایی از خرید و فروش یک باند دیگر توزیع گسترده مواد مخدر در سطح استان با شگردهای خاص پلیسی و کسب مجوزهای لازم قضایی طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در بازرسی از خودرو و منزل فرد شناسایی شده مقدار 36 کیلو و 253 گرم مواد مخدر از نوع حشیش که به طرز ماهرانه ای در داخل دربهای خودرو جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی جمع کل کشفیات مواد مخدر از این دو باند را 95 کیلو و 353 گرم اعلام کرد و گفت: تا کنون سه دستگاه خودرو و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شده اند که تلاش برای دستگیری سایر همدستان احتمالی نیز ادامه دارد.