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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

سردار علیزاده خبر داد:

دو باند مواد مخدر در لرستان منهدم شد/ کشف 95 کیلوگرم تریاک و حشیش

دو باند مواد مخدر در لرستان منهدم شد/ کشف 95 کیلوگرم تریاک و حشیش

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان از انهدام دو باند مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد و شناسایی فروشندگان مواد مخدر، ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد از فعالیت یک باند خرید و فروش مواد مخدر مطلع شدند که با انجام کارهای پلیسی و اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران پلیس مواد مخدر استان و شهرستان بروجرد طی یک عملیات مشترک با ایجاد تور ایست و بازرسی در جاده اراک - بروجرد و کنترل خودروهای ورودی خودروهای اسکورت و حامل مواد مخدر را شناسایی کردند که با اعلام اخطار توجهی به ایست ماموران نکردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی استان و شهرستان برای توقف خودروها مجبور به شلیک هشت گلوله هوایی شدند که خودرو اسکورت سمند شخصی به رانندگی "و- ب" متوقف شد ولی خودرو حامل مواد مخدر پژو نقره ای اقدام به فرار کرد که با تعقیب و گریز در نهایت با پنچر کردن چهار چرخ آن خودرو متوقف و در بازرسی از عقب خودرو پژو مقدار 59 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و متهم نیز دستگیر شد.

سردار علیزاده افزود: همچنین در عملیات دیگری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر اساس سرنخ هایی از خرید و فروش یک باند دیگر توزیع گسترده مواد مخدر در سطح استان با شگردهای خاص پلیسی و کسب مجوزهای لازم قضایی طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در بازرسی از خودرو و منزل فرد شناسایی شده مقدار 36 کیلو و 253 گرم مواد مخدر از نوع حشیش که به طرز ماهرانه ای در داخل دربهای خودرو جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی جمع کل کشفیات مواد مخدر از این دو باند را 95 کیلو و 353 گرم اعلام کرد و گفت: تا کنون سه دستگاه خودرو و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شده اند که تلاش برای دستگیری سایر همدستان احتمالی نیز ادامه دارد.

کد مطلب 1459310

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