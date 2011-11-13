به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اخیر شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان مستقل، نبود برنامه ای تدوین شده برای تولید هدفمند را دلیلی برای فیلم سوزیهای متواتردانستند و از انتخاب عضو فعال انجمن به دبیری سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر اظهار خوشحالی کردند.

امیرحسین شریفی سخنگوی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران ضمن اعلام خبر فوق افزود: درابتدای جلسه شورای مرکزی انتخاب محمد خزاعی تهیه کننده و عضو فعال و موثر انجمن تهیه کنندگان مستقل برای دبیری سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر را انتخابی شایسته و با توجه به تجربه های موفق وی؛ منطقی دانست.

وی ادامه داد: شورا از همکاران عضو انجمن خواست تا برای برگزاری موفق جشنواره پیش روی؛ همکاری را با وی به خوبی ادامه دهند. بخصوص که علیرغم اینکه سی امین جشنواره را پیش روی داریم؛ اما وی با کمبود زمان روبروست. شورای مرکزی اظهار امیدواری کرد که با توجه به تجربه های موفق خزاعی در برگزاری جشنواره بتواند با نگاهی حرفه ای و همه جانبه حضور فیلم سازان را در این رویداد سینمایی فراهم سازد.

شریفی عنوان کرد:عدم اعتبار پروانه های نمایش فیلم ها در برخی استانها ازموارد دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرارگرفت. شورای مرکزی انجمن با توجه به مشکلات فراروی تهیه کنندگان وجودچنین تصمیماتی راموجب اختلال در روند رشد سینمایی ایران دانست و از تکرار این مورد درباره چند فیلم اظهار نگرانی کرد. شورای مرکزی لازم دانست از معاونت سینمایی بخواهد برای این معضل فکری اساسی بکند تا اعتبار پروانه نمایش بیش ازاین خدشه دار نگردد. عدم تدوین برنامه هایی جهت تولید هدفمند در سینمای حرفه ای از دیگر دستورات جلسه شورای مرکزی بود.

شورای مرکزی تولیدهای بی هدف را از جمله مهمترین زیانهای سینمای ایران دانست که همچنان ادامه دارد این رفتارها باعث شده است تا بسیاری از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان با مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو شوند که درنهایت به ورشکستگی اکثریت آنان منتهی خواهد شد.

سخنگوی انجمن تهیه کنندگان مستقل ادامه داد: شورای مرکزی در ادامه وجود چنین فیلم هایی را که همراه با بی برنامه گی اکران فیلم ها توسط شورای صنفی نمایش است از دلایل تواتر فیلم سوزی دانست و از کمیته اقتصادی شورا خواست تا طرح و برنامه ای مدون برای این مهم به شورا ارائه دهد. در همین نشست عنوان شد که رفتارهای ناشی از همین بی برنامه گی ها باعث شده است تا بسیاری از همکاران تهیه کننده نتوانند به سرمایه های خود دست یابند.

شریفی افزود: تشکیل سازمان سینمایی و ضرورت یا عدم ضرورت آن از دیگر بحث های شورای مرکزی بود. شورا اعتقاد داشت که درشرایطی که لازم است سینما با حداقل سیستم اداری اداره شود. فعالیت های سینمای حرفه ای با یک اداره کل قابل انجام است؛ گسترش حجم سازمان می تواند به افزایش بروکراسی به حجم نقدینگی دولت و کاهش توان بخش خصوصی منجر شود. این نگرانی وجود دارد که گسترش بی رویه ساختار بخش دولتی سینما به تقلیل نقش بخش خصوصی و به تدریج حرکت به سوی سینمای دولتی منجرشود. آن هم درشرایطی که براساس سند چشم انداز باید عکس این جهت را داشته باشیم.