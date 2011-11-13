ایل گولی به نگین تفرجگاهی شمالغرب کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در آیین بهره‌برداری از ورودی جنوبی ایل‌گولی با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های توسعه‌محور در این مجموعه افزود: مجموعه رفاهی تفریحی ایل‌گولی به عنوان قدیمی‌ترین تفرجگاه شمالغرب کشور از دیرباز محل تفریح شهروندان تبریزی و خیل انبوه مسافران و میهمانان بوده و شهرداری تبریز به عنوان متولی نگهداری و مدیریت این مجموعه، طی پنج سال گذشته نسبت به اجرای طرح‌های متعدد در این مجموعه اقدام کرده است.

وی احداث ورودی جدید در ضلع جنوبی این مجموعه از سوی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری را در راستای ایجاد دسترسی آسان و مناسب به این مجموعه بزرگ رفاهی تفریحی و کاهش بار ترافیکی در ورودی قدیم و در کنار آن ایجاد جاذبه‌ها و زیرساخت‌های جدید و زیبای گردشگری عنوان کرده و گفت: اجرای این طرح بزرگ و زیبا با این میزان هزینه اجرایی، اقدامی ارزشمند از سوی سازمان پارک‌ها و فضای سبز به شمار می‌رود.

نوین تلاش برای زیباسازی ایل‌گولی و نیز ایجاد و توسعه زیرساخت‌های رفاهی، تفریحی، گردشگری و ورزشی در این مجموعه را از جمله اهداف و اولویت‌های کاری شهرداری تبریز برشمرد و تصریح کرد: تفرجگاه ایل‌گولی به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تفریحی منحصر به فرد نیازمند توسعه هرجه بیشتر می‌باشد و شهرداری تبریز در راستای افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و گردشگران، اجرای برخی طرح‌ها و برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است تا از این طریق به بخش قابل توجهی از نیازها و مطالبات رفاهی تفریحی شهروندان پاسخ دهد.

به گفته شهردار تبریز، ایجاد آبشار مصنوعی زیبا، ساخت آکواریوم بزرگ، احداث دومین تله‌کابین تبریز در ایل‌گولی، احداث رستوران، پیست‌های متورسواری و اتومبیل‌رانی، نصب آلاچیق‌، اجرای نورپردازی مدرن و زیبا، ایجاد سایت صخره‌نوردی و ده‌ها طرح دیگر از جمله طرح‌ها و برنامه‌های در دستور کار شهرداری در ایل‌گولی است.

نوین همچنین ابراز امیدواری کرد شهرداری تبریز در آینده نزدیک بتواند با توسعه کمی و کیفی فضای سبز و نیز ایجاد و توسعه پارک‌ها و بوستان‌های جدی ، گامی بلند در راستای دستیابی به استانداردهای جهانی بردارد.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های شهری به منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان افزود: روند توسعه و عمران شهری تبریز با شتاب به پیش می‌رود و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها حتی در فصل سرما نیز ادامه خواهد داشت.

شهردار تبریز دلیل این امر را هدف‌گذاری کلان شهرداری برای تسریع پروسه توسعه تبریز و استفاده بهینه از زمان در روند توسعه اعلام کرده و گفت: اگرچه به جهت شرایط خاص اقلیمی و آب‌و‌هوایی تبریز و سردسیر بودن آن، فصل کاری برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری محدود می‌باشد، با این حال شهرداری تبریز حتی در فصول سرما نیز بر تداوم روند اجرای طرح‌ها تأکید دارد و طی سال‌های اخیر نیز این رویه در مجموعه مدیریت شهری تبریز اعمال شده است.

نوین بهره‌برداری مداوم از طرح‌های عمرانی طی ماه‌های گذشته سال را نمونه بارز تلاش شبانه‌روزی شهرداری برای توسعه زیربنایی تبریز برشمرد و از عزم جدی این مجموعه برای تحقق این هدف خبر داد.