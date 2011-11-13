193 میلیون تومان کالای قاچاق در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه و مقابله با ورود کالای قاچاق ماموران پلیس آگاهی استان لرستان در کشف سه محموله قاچاق توانستند تعداد یک هزار و 522 عدد ساعت مچی را کشف و ضبط کنند.

وی بیان داشت: همچنین ماموران پلیس آگاهی استان لرستان در این راستا توانستند سه هزار و 574 عدد انواع تجهیزات موبایل و یک هزار و 100 کیلو گرم پوشاک خارجی را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی استان لرستان ارزش کالاس کشف شده را 193 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: کالاهای کشف شده به گمرک استان تحویل داده شده است.