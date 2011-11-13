28 کانون جدید فرهنگی هنری در قزوین مجوز می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رمضانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که با حضور مرتضی طاهریان معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانونهای مساجد کشور برگزارشد اظهارداشت: در حال حاضر 160 کانون فرهنگی در مساجد استان قزوین فعالیت می کنند و تا پایان سال مجوز تاسیس 28 کانون دیگر در استان

صادر می شود.

وی افزود: 10 کانون فرهنگی نیز در نوبت دریافت مجوز قرار دارند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

رمضانی تصریح کرد: توسعه کانونهای روستایی امسال در اولویت برنامه های دبیرخانه استانی قرار دارد و تلاش می کنیم افراد بیشتری در روستاها تحت پوشش برنامه های فرهنگی کانون قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه های اجرا شده در کانون های مساجد استان یادآورشد: تربیت مربی شکوفه های قرآنی به مدت 24 ساعت برای 31 مربی خانه های نور برای مادران و کودکان هفت تا 9 ساله، اهداء 44 دوره تفسیر قرآن بین ائمه جماعات در 50 مسجد، توزیع 342 بسته فرهنگی، برگزاری سلسله جلسات وارثین برای 400 نفر، آموزش مهارت های محیط کار ویژه مدیران کانون های مساجد، دو دوره آموزش کتابداران، آموزش پیش از ازدواج برای 300 نفر از دختران روستایی در 10 منطقه از مهمترین کارهای انجام شده است.

حجت الاسلام رمضانی برپایی کرسی آزاد اندیشی در سه منطقه در ایام دهه فجر با همکاری آموزش و پرورش، نشست قرآن و خانواده برای آشنایی والدین با شیوه های تربیتی، کارگاهای آشنایی با روش تحقیق برای 50 نفر را از دیگر فعالیتهای دبیرخانه کانون مساجد استان اعلام کرد.

وی گفت: جشنواره استانی ثامن الحجج(ع) در رشته های خطاطی و نقاشی آغاز شده و راه اندازی مهندسی شبکه های فعالان فرهنگی استان و آموزش مهارت های زندگی با رویکرد دینی ویژه دختران روستایی با همکاری فرمانداری ها و بخشداریها با شرکت سه هزار جوان روستایی برگزار خواهد شد.

این مسئول فرهنگی اضافه کرد: با آغاز فراخوان مقاله پژوهشی امام هادی(ع) علاقمندان می توانند آثار خود را با موضوع مودت و محبت تا آخر آبان ماه به دبیرخانه ارسال کنند.

وی با بیان فعالیتهای فرهنگی کانون در دهه کرامت گفت: برپایی مراسم کرامت در 10 مسجد، بازدید از مرکز سالمندان، دیدار با بیماران خاص و برپایی مراسم جشن در مساجد از کارهای انجام شده در دهه کرامت است.

رمضانی گفت: در سال گذشته هفت کانون فرهنگی استان توانستند رتبه های دوم تا چهارم کشوری را بدست آورند که به افراد برگزیده جوایز نقدی 400 هزار تومانی و یک میلیون تومانی اهدا شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان در پایان اظهارداشت: امسال بیش از هفت هزار نفر در برنامه های فرهنگی کانون های مساجد استان شرکت کردند.