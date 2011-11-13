مهمانان همایش بین المللی باران غدیر وارد شیراز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در ادامه همایش تهران برگزار خواهد شد و در آن مهمانان اهل سنت و مسیحیت به همراه تنی چند از شاعران ایرانی حضور خواهند یافت.

رویکردهای اصلی همایش نیز شامل نگاه ادبی به بازخوانی وصایای پیامبر(ص) درباره جانشینی حضرت علی(ع)، بازخوانی شخصیت علی (ع) از نگاه غیر مسلمانان و اهل سنت، گرایش به بیداری اسلامی و تقدیر از شاعران و هنرمندان غیر مسلمان که درباره اهل بیت(ع) شعر می گویند.

مهمانان این همایش از کشورهای ترکیه، هند، پاکستان، لبنان، تونس، افغانستان، مصر، الجزایر است.

علاوه بر شعرخوانی و سخنرانی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی(ع)، دانشگاه شیراز، حضور در برنامه های صدا و سیمای مرکز فارس، نشست اصلی همایش روز سه شنبه 24 آبان از ساعت 17 و 30 دقیقه در سالن مرکز اسناد و کتابخانه ملی و با حضور استاندار فارس و شخصیتهای علمی و فرهنگی شهر شیراز برگزار می شود.