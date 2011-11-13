عفت رئیسی سرحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرده افشانی زنبورها از جنبه های مختلف اهمیت دارد و این اهمیت بسیار زیاد است تاجاییکه باید برای تسهیل بهره مندی مراتع از گرده افشانی زنبورها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: لازم است دستگاه های ذیربط، زمینه های این تسهیل را فراهم کنند تا مراتع بتوانند از منفعتهای ناشی از گرده افشانی زنبورها بهره مند شوند و تحقق این امر اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول اضافه کرد: لازم است زنبورداران در راستای کاهش مشکلات خود حمایت شوند و سیستم حمایتی به کمک زنبورداران بیاید تا بتوانیم از این مشکلات بکاهیم.

افزایش حمایتها موجب دلگرمتر شدن زنبورداران به کار و فعالیت می شود

رئیسی سرحدی عنوان کرد: زنبورداران اتحادیه زنبورداران ایران زمین برغم مشکلات فراوان، تلاشهای خود را ادامه داده و متوقف نکرده اند و افزایش حمایتها موجب دلگرمتر شدن آنها به کار و فعالیت می شود.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین یادآور شد: زنبورداران این اتحادیه تلاش می کنند تا عسل باکیفیت را به دست مصرف کننده برسانند و آنها عسل تقلبی و بی کیفیت تولید نمی کنند.

اتحادیه زنبورداران ایران زمین از مهمترین تشکلهای زنبورداری است.

