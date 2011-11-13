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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

همزمان با هفته کتاب؛

مسابقه بزرگ کتابخوانی در البرز کلید خورد

مسابقه بزرگ کتابخوانی در البرز کلید خورد

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز نوزدهمین هفته کتاب در البرز، مسابقه بزرگ کتابخوانی برای اعضای کتابخانه های عمومی استان البرز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه روز یکشنبه همزمان با‌ آغاز هفته کتاب در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال برای اعضای کتابخانه های عمومی استان البرز شروع شد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این مسابقه از ابتدای هفته کتاب شروع و تا 15 دی ماه سال جاری ادامه دارد.

رمضانعلی محسنی با اشاره به اینکه مسابقه بزرگ کتابخوانی در کلیه کتابخانه های عمومی استان البرز به اجرا در می آید، گفت: در بخش بزرگسال مسابقه از کتاب " چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟" به نویسندگی حمید رضا شاکرین از دفتر نشر معارف در سال 87 ودر بخش نوجوان کتاب" زمانی برای بزرگ شدن" به نویسندگی محسن مومنی از انتشارات سوره مهر در سال 89 انتخاب شده است.

وی افزود: در بخش کودک نیز کتاب" قصه های قرآنی: حضرت موسی درباره فرعون" نویسنده سید محسن قدسی پور نشر براق در سال 89 برای مسابقه انتخاب شده است.

این مسئول یادآور شد: اعضای کتابخانه های عمومی استان می توانند از 22 آبان تا 15 دی ماه در این مسابقه بزرگ شرکت کنند.

کد مطلب 1459330

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