تماس همراه اولی ها با امارات مشمول تخفیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، با توافق به عمل آمده میان همراه اول و اپراتور اتصالات امارت، از این پس تعرفه تماس داخلی در امارات هر دقیقه 220 تومان، تماس با ایران هر دقیقه 710 تومان، تعرفه مکالمات دریافتی هر دقیقه 167 تومان، تعرفه ارسال پیامک 80 تومان و دریافت پیامک رایگان خواهد بود.

این کاهش 60 درصدی هزینه ها در هر 7 منطقه امارات (دبی، ابوظبی، عجمان، فجیره، شارجه، رأس الخیمه و ام القوین) در صورت استفاده از شبکه اتصالات اعمال خواهد شد.

تعرفه رومینگ بین الملل بر مبنای قیمت روز دلار محاسبه شده و با تغییرات نرخ ارز، تغییر خواهد کرد و همچنین تعرفه رومینگ سیم کارت های دائمی و اعتباری در امارات تفاوتی ندارد.

همراه اول هم اکنون با 267 اپراتور در 110 کشور جهان قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده اند.