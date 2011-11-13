انتخابات از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی گفت: انتخابات از افتخارات قابل توجه و چشمگیر نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه در سایه نظام ولایی و تجربه پیروزمندانه 30 ساله انقلاب اسلامی این درس را آموخته ایم که انتخابات در کشور ما بدور از افکار و اندیشه های قدرت طلب انحرافی بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به نظرات و ایده های رو به پیشرفت و مطلوب استاندار کرمانشاه، تاکید کرد: انشاالله انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه با مشارکت 100 درصدی مردم و با امنیت خاطر خاص برگزار می شود.

