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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

جلال منکرسی:

انتخابات از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است

انتخابات از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: انتخابات از افتخارات قابل توجه و چشمگیر نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال منکرسی گفت: انتخابات از افتخارات قابل توجه و چشمگیر  نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه در سایه نظام ولایی و تجربه  پیروزمندانه 30 ساله انقلاب اسلامی این درس را آموخته ایم که انتخابات در کشور ما بدور از افکار و اندیشه های قدرت طلب انحرافی بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به نظرات و ایده های رو به پیشرفت و مطلوب استاندار کرمانشاه، تاکید کرد: انشاالله انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه با مشارکت 100 درصدی مردم و با امنیت خاطر خاص برگزار می شود.
 

کد مطلب 1459333

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