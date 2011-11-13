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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

محمد نژاد خبر داد:

اعمال محدودیت های ترافیکی جاده های مازندران در روز عید غدیر

اعمال محدودیت های ترافیکی جاده های مازندران در روز عید غدیر

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه مازندران از اعمال محدودیت های ترافیکی در جاده های استان در روز عید غدیر خبر داد.

سرهنگ جعفر محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از ممنوعیت تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 12 تا 22 روز سه‌ شنبه بیست و چهارم  آبانماه و 15 تا 22 روز جمعه 27 آبانماه، در محور چالوس از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان خبرداد.

وی گفت: این امر به منظور تخلیه بار ترافیکی انجام و تردد خودروها در خارج از این محدوده بلامانع است.

محمدنژاد، از ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محورهای کرج  چالوس، هراز فیروزکوه و برعکس از ساعت 12 روز دوشنبه بیست و سوم آبانماه تا ساعت 23 سه‌شنبه 24 آبان و از ساعات 12 تا 23 روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 آبانماه خبر داد.

وی با بیان اینکه تردد انواع تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی در محور هراز همچنان ممنوع است، گفت: تردد انواع کامیون از ساعت 12 تا 23 روز های دوشنبه 23 آبان و پنجشنبه 26 آبان و 6 تا 23 روزهای سه‌شنبه 24 آبان و جمعه 27 آبانماه در این محور ممنوع است.

محمدنژاد در ادامه با اشاره به محدودیتهای ترافیکی اعمال شده در محور دماوند گفت: تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 6 تا 23 روزهای سه‌شنبه 24 آبان و جمعه 27آبان، از تهران به سمت قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

مازندران از طریق سه محور هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.

کد مطلب 1459334

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