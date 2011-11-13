گروه صهبای کهن به یاد پایور می نوازد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که به مناسبت دومین سالگرد درگذشت استاد فرامرز پایور برگزار می شود قطعاتی با نگاه به سه سبک آهنگسازی این هنرمند اجرا خواهد شد و همچنین قطعه ای در ماهور که کار مشترکی از پایور و عبادی است، در این برنامه برای اولین بار روی صحنه می رود.
گروه موسیقی صهبای کهن دوازده سال پیش توسط سجاد پورقناد تاسیس شد و امسال دومین کنسرت خود را به روی صحنه می برد.
گروه موسیقی صهبای کهن به سرپرستی علی نجفی ملکی با آواز رامین بحیرایی به پاسداشت مقام هنری استاد فرامرز پایور، روزهای 2 و 3 آذر در خانه هنرمندان کنسرت برگزار می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که به مناسبت دومین سالگرد درگذشت استاد فرامرز پایور برگزار می شود قطعاتی با نگاه به سه سبک آهنگسازی این هنرمند اجرا خواهد شد و همچنین قطعه ای در ماهور که کار مشترکی از پایور و عبادی است، در این برنامه برای اولین بار روی صحنه می رود.
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