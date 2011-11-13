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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

پارساییان در گفتگو با مهر:

251 نفر در آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های یزد شرکت کردند

251 نفر در آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های یزد شرکت کردند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد از شرکت 251 نفر در آزمون استخدامی این نهاد در استان یزد خبر داد.

محمدحسین پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون استخدامی نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور با حضور 251 از نفر متقاضیان همکاری با اداره کل کتابخانه‌ های عمومی یزد در سالن فجر دانشگاه یزد برگزار شد.

وی افزود: از میان این تعداد شرکت‌ کننده، 21 نفر در پستهای کتابداری، کارشناس مالی، کارشناس عمران، کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس مالی به استخدام اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان یزد درمی ‌آیند.

پارساییان عنوان کرد: اسامی قبول شدگان سه برابر ظرفیت این آزمون تا پایان سال جاری از طریق سایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و پورتال اداره کل کتابخانه ‌های عمومی استان اعلام می ‌شود.

وی یادآور شد: پذیرفته ‌شدگان نهایی پس از مصاحبه حضوری، برای همکاری با اداره کل کتابخانه ‌های عمومی استان دعوت خواهند شد.

کد مطلب 1459336

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